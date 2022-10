Jayson Tatum en feu dans sa quête d’une revanche !

Jayson Tatum n'a toujours pas digéré la défaite des Boston Celtics lors des dernières Finales NBA. Battue par les Golden State Warriors, la franchise du Massachussetts a en plus connu une intersaison animée avec la mise à l'écart du coach Ime Udoka après un scandale interne.

Et de son côté, le jeune talent de 24 ans n'a donc pas oublié ce revers. Le plus important de sa jeune carrière. Cet échec aurait pu le consumer. On connait plusieurs joueurs qui ont eu du mal à se remettre d'une telle expérience. Mais le natif de Saint-Louis ne fonctionne pas de cette manière.

Au contraire, cette épreuve supplémentaire a plutôt tendance à le motiver. Et avec cette douleur en tête, Tatum réalise un début de saison tout simplement exceptionnel.

Jayson Tatum, un record chipé à Larry Bird !

Face au Orlando Magic (126-120) la nuit dernière, l'ailier a ainsi sorti le grand jeu : 40 points à 14/21 aux tirs. Avec en plus 8 rebonds et 2 contres, le patron de Boston a pris ses responsabilités pour compenser la maladresse de son partenaire Jaylen Brown (4/16 aux tirs).

Et surtout, dans les moments chauds, il a parfaitement tenu son rôle. Dans un match accroché, Tatum a fait la différence dans le money-time en inscrivant les 12 derniers points de son équipe avec Derrick White. Grâce à cette copie, le prodige des Celtics cumule désormais 104 points sur ses trois premières rencontres.

Il s'agit tout simplement d'un record dans la riche histoire de Boston ! En effet, Tatum a battu le record d'un certain Larry Bird, qui avait marqué 96 points sur les trois premiers matches de l'exercice 1984-1985. Sur cette saison, la légende des Celtics avait d'ailleurs remporté le titre de MVP... Un objectif pour le #0 de la formation du Massachussetts ?

"C'est encore tôt. Évidemment, ça a toujours été un de mes objectifs depuis que je suis enfant. Atteindre la NBA n'était pas seulement ce que je voulais faire. Je voulais être un champion, récolter tous ces honneurs et ces accomplissements. Et le titre de MVP est évidemment en haut de cette liste", a avoué Jayson Tatum pour NBC Sports.

Bien évidemment, comme il l'a très bien souligné : la saison ne fait que commencer. Mais avec son talent, il s'imposait déjà comme un candidat crédible. Et avec sa grande motivation, le #3 pick de la Draft NBA 2017 doit vraiment être pris au sérieux.

Podcast #59 : Nos pronos pour la saison NBA 2022-23 (feat. Rémi Reverchon)

Le titre NBA toujours en tête...

Cependant, le trophée de MVP ne représente pas la priorité absolue de Jayson Tatum. De son côté, il pense encore et encore au trophée Larry O'Brien. Il y a quelques mois, le talent des Celtics a vu les Warriors le soulever sous son nez. Et il n'a pas oublié. Il ne veut d'ailleurs surtout pas oublier.

Avec cet échec à quelques matches d'une bague de champion, il veut désormais tout faire pour revenir à ce stade de la compétition. Avec cette fois-ci la ferme intention de prendre sa revanche. Et actuellement, il joue clairement avec cette motivation. Un feu sacré qui le pousse à exiger le maximum.

Pour lui, mais aussi pour son équipe. Sur le plan individuel, Tatum donne l'impression d'avoir passé un cap notamment dans son leadership. Rapidement propulsé comme le franchise player, il semble enfin avoir les épaules - collectivement - pour endosser cette responsabilité.

"Je l'ai déjà dit un million de fois et je le dirai encore un million de fois : tout ce qui me préoccupe, c'est de revenir en Finales NBA et de passer cet obstacle. Et ensuite, les choses vont venir naturellement non ? Si nous retournons en Finales NBA, nous sommes donc l'une des meilleures équipes. Et cela veut probablement dire que je joue à un haut niveau, ainsi que mes partenaires. Donc les récompenses individuelles viendront, comme elles sont venues pour les gars l'an dernier (Marcus Smart DPOY, ndlr). Je n'ai pas nécessairement le MVP à l'esprit, je veux simplement être compétitif. Être le meilleur que je puisse être", a insisté Jayson Tatum.

Et pour le moment, la meilleure version de Jayson Tatum impose sa loi en NBA. Le plus effrayant dans tout ça ? Il n'a clairement pas atteint sa forme finale...

Jayson Tatum et Jaylen Brown font déjà l’histoire !