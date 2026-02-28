Depuis plusieurs semaines, une rumeur enfle : Jayson Tatum pourrait faire son retour le 1er mars contre les Philadelphia Sixers. Victime d'une déchirure du tendon d’Achille pendant les Playoffs 2025, l'ailier des Boston Celtics n'a jamais écarté l'idée d'un éventuel retour sur cet exercice.

Et cette affiche face aux 76ers, au TD Garden, a été récemment décalée pour occuper le "Sunday Night Basketball" de NBC. Dans le même temps, Tatum a continué de progresser. Il s'est entraîné avec l'équipe de G-League des Celtics et a même participé à un 5 contre 5.

"Cela ne signifie pas que je vais revenir ou que je ne vais pas revenir, je suis simplement le plan. C'est donc juste une étape supplémentaire. Je ne connais pas le pourcentage. Je sais juste que je me sens un peu mieux chaque jour. J'essaie simplement de me concentrer là-dessus", avait-il temporisé.

En attendant, le suspense va être levé dans les prochaines heures. En effet, avant 23h ce samedi, les Celtics vont devoir communiquer, selon les règles de la NBA, un premier rapport médical. Et si Jayson Tatum quitte l'infirmerie, son statut va donc évoluer.

Pour Boston, il s'agit d'un potentiel tournant dans cette saison 2025-2026. Sans lui, la franchise s'est maintenue à un haut niveau : 2ème à l'Est (39-20). Avec Jayson Tatum, les Celtics ont le potentiel pour nourrir de grosses ambitions.

