Le coach des Celtics a choisi de ne pas répondre à une question sur la participation de Jayson Tatum à l’entraînement.

Joe Mazzulla est une personne décidément bien étrange, épisode 2234. Avant le match entre les Boston Celtics et les Los Angeles Lakers, le coach des C’s a encore étonné tout son monde avec une nouvelle attitude bizarre en conf’ de presse.

C’est au moment de questions autour du retour de Jayson Tatum, toujours en convalescence après sa blessure au tendon d’Achille, que le technicien de Boston a surpris les médias.

Interrogé sur la participation de Tatum à l’entraînement avant la rencontre de dimanche, Mazzulla a simplement fixé les journalistes… sans répondre.

Pourtant, l’entraîneur venait de confirmer que sa star était bien présente à la séance. Mais lorsqu’il s’est agi de préciser son implication exacte, il a choisi le silence.

Did Jayson Tatum practice yesterday? "He was at practice?" Did he participate? *Stares*@CLNSMedia | Q: @RealBobManning pic.twitter.com/SOLMYuzu4J — Celtics on CLNS (@CelticsCLNS) February 22, 2026

Une communication qui intrigue

Ce n’est pas la première fois que Mazzulla adopte une posture déroutante face aux journalistes. Son absence de réponse n’a fait qu’alimenter les spéculations sur le calendrier de retour de Tatum.

Selon plusieurs articles récents, l’ailier serait en avance dans sa rééducation. Il aurait participé à des séquences contrôlées en cinq contre cinq et multiplié les séances avec ses coéquipiers.

Les Celtics avancent malgré tout

Pendant que l’attention reste braquée sur l’état de Tatum, Boston continue d’enchaîner les résultats. Les Celtics ont largement dominé les Lakers 111-89, portant leur bilan à 37-19.

Avec huit victoires sur leurs dix derniers matches, les hommes de Mazzulla maintiennent le cap dans la course aux playoffs à l’Est, même si la question du retour de leur franchise player reste au centre des discussions. Et ne risque pas d’en sortir avec ce type de (non-)réponse.