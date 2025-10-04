Jayson Tatum, un retour fou… dès mars ?

En avance sur sa rééducation, l'ailier des Boston Celtics Jayson Tatum pourrait retrouver la compétition dès mars.

Jayson Tatum va-t-il jouer sur cet exercice 2025-2026 ? Cette question n'existait pas au moment de sa déchirure du tendon d’Achille pendant les Playoffs. Après une telle blessure, l'ailier des Boston Celtics devait normalement connaître une saison blanche.

Sauf que depuis, les progrès réalisés par le joueur de 27 ans sont tout simplement exceptionnels. Moins de 5 mois après son opération, le leader des Celtics a déjà retrouvé les terrains en s'imposant des séances individuelles.

Devant les médias, Tatum n'a d'ailleurs pas écarté la possibilité de revenir dès cette saison. Et selon les informations de l'insider Jake Fischer, une rumeur commence à circuler avec insistance en NBA : son retour pourrait intervenir dès mars !

Dans ce scénario, l'ancien de Duke pourrait utiliser la fin de la saison régulière pour monter en puissance avant le début des Playoffs. Bien évidemment, il faudra aussi voir si "le risque" vaut réellement le coup selon le classement des Celtics à l'Est.

On imagine mal la direction de Boston valider un come-back de Jayson Tatum, même avec le feu vert du staff médical, si l'intérêt sportif est limité. Un dossier qui devrait représenter un véritable fil-rouge dans la saison des Celtics.

Jayson Tatum : « J’ai pleuré pendant des heures »