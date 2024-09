Jimmy Butler, le début des rumeurs…

Si la situation ne change pas, l'avenir de Jimmy Butler risque de faire beaucoup parler dans les mois à venir. Actuellement sous contrat jusqu'en 2025, l'arrière du Miami Heat dispose d'une "player option" à 52,4 millions de dollars pour 2026.

Et sur cette intersaison, l'ex-joueur des Chicago Bulls se retrouve éligible à une prolongation. On le sait, depuis plusieurs mois, son clan le fait savoir haut et fort : il veut prolonger dès maintenant pour 113 millions de dollars pour deux années supplémentaire.

Ainsi, il serait lié au Heat jusqu'en 2027 pour un total de 161,7 millions de dollars. Sauf que jusqu'à maintenant, le boss de Miami, Pat Riley, s'est montré réticent à l'idée de lui offrir un tel deal. Il faut dire que Butler a souvent été blessé et rien ne dit qu'il sera capable de rester compétitif jusqu'à ses 37 ans (2027).

Sans surprise, face à une situation bloquée, les premières rumeurs apparaissaient. Selon le journaliste du New York Post Brian Lewis, le joueur de 34 ans apprécie les Brooklyn Nets dans l'hypothèse d'un départ du Heat lors de sa Free Agency en 2025.

Un "intérêt" pour les Nets car Butler serait "enclin" à tester le marché sans une prolongation en amont en Floride. Et avec une grosse marge financière (environ 70 millions de dollars), les Nets ont les moyens de lui offrir le max.

On ne va pas se mentir, ce bruit de couloir ressemble surtout à une fuite pour faire peur à Miami. Il y a encore quelques mois, Jimmy Butler avait affiché son envie de finir sa carrière au Heat. Et c'est probablement encore son intention. Mais pour obtenir un gros chèque, il faut parfois mettre la pression.

Back-to-back de Jimmy « emo » Butler ?