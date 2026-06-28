Jimmy Butler prévient pour son retour

Après sa sérieuse blessure au genou, l'arrière des Golden State Warriors Jimmy Butler compte bien revenir en force.

Jimmy Butler n'a pas perdu confiance en lui. En janvier dernier, l'arrière des Golden State Warriors a été victime d'une sérieuse blessure au genou. A 36 ans, il s'agit bien évidemment d'un gros coup d'arrêt à l'approche de la fin de carrière de l'ex-joueur des Chicago Bulls.

Sauf mauvaise surprise, il devrait être en mesure de réaliser son grand retour au cours de la saison 2026-2027. Potentiellement vers février, après une absence d'un an. Il n'y a bien évidemment aucune garantie concernant son niveau au moment de sa reprise.

Mais de son côté, Butler croit toujours en ses capacités.

"Je suis redevenu celui que j'ai toujours été. On ferait sans doute mieux d'en parler sérieusement. Je sais que je resterai un joueur de haut niveau dès mon retour. Il me reste encore quelques bonnes années devant moi, et on va en profiter jusqu'au bout.

C'est vraiment dommage, parce qu'on n'a jamais vraiment été en pleine forme tous ensemble. Pour gagner, il faut être en pleine forme. Vous ne nous avez jamais vus en pleine forme en fin de saison, pendant les Playoffs, quand ça compte vraiment.

Soyons en pleine forme, et là, on pourra entendre toutes les critiques", a lancé Jimmy Butler pour ESPN.

Jimmy Butler n'a pas l'intention de douter. Et il espère avoir l'opportunité de véritablement marquer de son empreinte les Warriors...

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