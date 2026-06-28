Jimmy Butler répond cash aux rumeurs

Mentionné dans des rumeurs concernant un possible trade, l'arrière des Golden State Warriors Jimmy Butler a répondu.

Jimmy Butler va-t-il poursuivre son aventure sous les couleurs des Golden State Warriors ? Présent en Californie depuis février 2025, l'arrière a été plombé par de nombreuses blessures depuis son arrivée.

Le 19 janvier dernier, le vétéran de 36 ans a été victime d'une sérieuse blessure au genou. Et depuis, les rumeurs concernant un éventuel trade se sont ainsi multipliées. Lors de la deadline de février, le nom de Butler a déjà beaucoup fait parler.

Et encore cet été, il existe des bruits de couloir au sujet d'un possible échange. De son côté, Butler a répondu cash aux rumeurs.

"Tu parles d'un trade ? Ce ne serait pas la première fois. Mais ça fait plaisir de savoir qu'on a besoin de moi ici. Si je suis transféré, tant pis. Leur boulot, c'est de gagner. Est-ce que je peux les aider à y parvenir ? Oui.

S’ils estiment que quelqu’un d’autre peut les aider à y parvenir plus rapidement que lorsque je reviendrai, alors ils doivent le faire. Mais pour l’instant, je suis là. Je ne tiens pas cela pour acquis. J’en suis reconnaissant, mais si je suis toujours là à mon retour, tout ira très bien", a assuré Jimmy Butler.

De son côté, Butler, sous contrat jusqu'en 2027, continue en tout cas de se projeter aux Warriors. Il se verrait d'ailleurs bien finir sa carrière sous les couleurs de Golden State.

"Finir, ce n'est pas un joli mot, mais je veux terminer ma carrière ici. Prendre ma retraite ici. Cette organisation est au plus haut niveau. C'est la meilleure. C'est clair. Je joue aux côtés de l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Et je suis donc reconnaissant de pouvoir vivre ça.

Je veux apporter ma pierre à l'édifice, pour ramener cette organisation au sommet, là où est sa place", a-t-il ainsi terminé pour ESPN.

Tout va désormais dépendre des plans des Warriors avec Jimmy Butler. Auront-ils la patience d'attendre son retour sur les parquets ?

Steph Curry et Jimmy Butler se lâchent dans le vestiaire