Jimmy Butler, la prochaine star à se faire échanger ?

Après le trade de Karl-Anthony Towns aux New York Knicks, une question commence déjà se poser : quelle star va animer le marché via un échange ? Visiblement, au sein de la NBA, tous les regards se posent désormais sur Jimmy Butler !

On le sait, depuis la fin de l'exercice 2023-2024, il existe un désaccord contractuel entre l'arrière et le Miami Heat. A 35 ans, l'ex-joueur des Chicago Bulls aimerait prolonger dès maintenant sur le long terme : 113 millions de dollars pour deux années supplémentaires. Avec un contrat validé jusqu'en 2027 pour un total de 161,7 millions de dollars.

Sauf que le Heat ne compte pas lui accorder un tel deal. Et dès la prochaine intersaison, Butler pourrait donc être agent libre en déclinant sa "player option" à 52,4 millions de dollars. Une situation qui pourrait conduire à un trade...

"Si tu parles un peu aux personnes dans la Ligue en demandant : 'Qui sera le prochain gros nom ou joueur du calibre d'une star à être échangé ?' Il y a clairement des yeux sur Jimmy Butler", a fait savoir le journaliste d'ESPN Tim MacMahon.

La situation reste tout de même complexe. Car il faut un trade susceptible de séduire Miami, qui veut rester compétitif. Et séduire aussi Jimmy Butler, qui doit ensuite prolonger. Puis l'équipe intéressée doit avoir l'intention de le prolonger, pour le max, sur la durée.

Autant dire qu'un mouvement ne semble pas imminent. Mais le dossier reste à surveiller...

Jimmy Butler très intéressé par les Nets ?