Les résultats de la nuit en NBA, marquée par le retour de Jimmy Butler

Magic @ Celtics : 94-121

Timberwolves @ Knicks : 116-99

Nuggets @ Heat : 133-113

Raptors @ Bucks : 112-130

Jazz @ Pelicans : 123-136

Hornets @ Bulls : 125-123

Thunder @ Mavericks : 98-106

Grizzlies @ Spurs : 140-112

Nets @ Lakers : 101-102

- Le monde de la NBA se posait une grande question : comment le Miami Heat allait gérer le retour de suspension de Jimmy Butler ? L'arrière a bel et bien fait son retour sur les parquets, avec le statut de titulaire ! Mais il n'a pas empêché la défaite des siens face aux Denver Nuggets (113-133).

Sur le plan individuel, Butler n'a pas démérité : 18 points à 7/15 aux tirs. Tyler Herro (22 points), Bam Adebayo (16 points, 11 rebonds) et Nikola Jovic (16 points) ont eu le mérite de se battre. Mais en face, les Nuggets ont rapidement pris le contrôle des débats.

En forme ces dernières semaines, Jamal Murray (30 points, 8 passes décisives, 7 rebonds) a encore eu un bel impact. Alors que Nikola Jokic a compilé, sans forcer, son 17ème triple-double de la saison : 24 points, 12 rebonds, 10 passes décisives). Une victoire logique et maîtrisée pour Denver, également renforcé par l'apport d'Aaron Gordon (16 points) en sortie de banc.

- Après la victoire face aux Cleveland Cavaliers, l'Oklahoma City Thunder a défié les Dallas Mavericks sans Shai Gilgeous-Alexander, touché au poignet. Le résultat ? Une défaite (98-106). En l'absence du grand patron, Jalen Williams a bien tenté de prendre ses responsabilités (19 points), mais a été trop imprécis (7/22 aux tirs, 6 ballons perdus).

Pour maintenir OKC dans le match, Luguentz Dort (18 points) a été exemplaire, notamment pour revenir dans le troisième quart-temps. Mais en face, Kyrie Irving a assumé son rôle de leader (25 points) et a été bien épaulé.

PJ Washington (16 points) et surtout Spencer Dinwiddie (16 points) ont pesé, avec des actions déterminantes dans le money-time. Après trois défaites consécutives, Dallas, toujours sans Luka Doncic, retrouve la victoire. Et les Texans font tomber le Thunder pour la seconde fois de la saison.

- Les San Antonio Spurs ont perdu à domicile face aux Memphis Grizzlies (112-140). Depuis le début de la saison, les Texans ont un gros problème : l'inconstance. Dans le même match, San Antonio peut afficher un visage totalement différent et perdre le fil...

Dans le coup à la mi-temps, les Spurs ont eu une panne dans le troisième quart-temps (22-40). Avant de totalement lâcher... En double-double, Victor Wembanyama a fait ses stats (19 points, 12 rebonds, 6 contres), mais sans parvenir à dominer les débats.

A ses côtés, Devin Vassell (21 points) et Stephon Castle (20 points) se sont battus, mais ont été un peu trop seuls. A l'inverse, le collectif des Grizzlies s'est exprimé. Sans Ja Morant, blessé au pied, Memphis a été porté par Santi Aldama (29 points), Desmond Bane (22 points, 14 passes décisives), Jaylen Wells (22 points) ou encore Jaren Jackson Jr (19 points).

- Les grands joueurs aiment briller au Madison Square Garden. Et Anthony Edwards avait donc coché ce rendez-vous. Les Minnesota Timberwolves se sont imposés sur le parquet des New York Knicks (116-99).

Le leader des Wolves a sorti le grand jeu : 36 points (à 12/21), 13 rebonds et 7 passes décisives. Pour son retour à NY, Julius Randle (8 points, 7 rebonds et 6 passes décisives) a eu du mal malgré son activité. Mais Minnesota a pu compter sur le facteur X Naz Reid (23 points, 8 rebonds), essentiel en sortie de banc.

Sans Karl-Anthony Towns, les Knicks se sont beaucoup reposés sur Jalen Brunson (26 points), qui a tout de même eu du déchet (9/23). Obligé de courir après le score, New York n'a pas réussi à reprendre la main dans le money-time. En étant d'ailleurs perturbé par la présence de Rudy Gobert (11 points, 6 rebonds). Il s'agit de la 6ème défaite en 9 matches pour les Knicks...

- Dans un match disputé, les Los Angeles Lakers se sont arrachés pour dominer les Brooklyn Nets (102-101). Pour venir à bout de cette équipe, les Angelenos ont eu besoin d'un Austin Reaves XXL : avec 38 points, il a signé son record en carrière.

En l'absence d'Anthony Davis, touché au pied, LeBron James a également assumé ses responsabilités (29 points, 8 passes décisives, 7 rebonds) pour porter les Californiens. En face, D'Angelo Russell (19 points, 8 passes décisives, 6 rebonds) était déterminé à poser des problèmes à son ancienne équipe.

Mais à 2,6 secondes de la fin, il a raté un tir à trois points qui aurait pu donner la victoire aux siens... Malgré une grosse panne dans le money-time (il y avait 102-95 à 2:32 de la fin), les Lakers ont réussi à valider ce succès.

