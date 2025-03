Jimmy Butler, des révélations sur sa fin au Heat

La séparation entre Jimmy Butler et le Miami Heat a beaucoup fait parler. Avec des fuites de la part des deux parties pour se rejeter, plus ou moins, la responsabilité de ce divorce houleux. Finalement, lors de la deadline des trades, une solution a vu le jour avec l'échange aux Golden State Warriors.

Pendant plusieurs semaines, il se disait que l'arrière avait mal vécu le refus du Heat de lui donner sa prolongation pour le max. Mais la réalité serait légèrement différente. En effet, lors des discussions, Miami n'a effectivement pas l'intention de le prolonger l'été dernier.

Mais surtout, au fil des pourparlers, Butler a eu le sentiment que la franchise se projetait déjà sans lui, selon le journaliste Marc J. Spears. Alors qu'il ne se sentait déjà plus assez apprécié à sa juste valeur, le vétéran a mal vécu les choix sportifs sur le début de la saison.

En effet, le style offensif de cette formation a grandement évolué. Avec des responsabilités plus importantes pour Tyler Herro et Bam Adebayo. Au détriment de Jimmy Butler. Et ça serait d'ailleurs pour cette raison qu'il insiste sur le fait "de se sentir désiré" dans ses sorties médiatiques depuis son trade.

Jimmy Butler, une volonté d’être à la hauteur du risque pris