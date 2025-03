Jimmy Butler, une volonté d’être à la hauteur du risque pris

Les débuts de Jimmy Butler aux Golden State Warriors sont satisfaisants. Totalement intégré dans le collectif des Dubs l'arrière a eu un impact positif sur les résultats des Californiens. Avec lui, GS affiche un excellent bilan : 9 victoires - 1 défaite. Et au classement à l'Ouest, les Warriors ont réalisé une superbe remontée à la 6ème position.

Amorphe et peu investi au Miami Heat, le joueur de 35 ans a changé de visage à Golden State. Je ne suis bien évidemment pas surpris par cette transformation. Mais je ne le pensais pas capable d'avoir encore cet impact à ce stade de sa carrière.

Et face à la presse, Butler a confirmé sa motivation : il veut absolument être à la hauteur du risque pris par sa nouvelle équipe.

"Je lui suis reconnaissant, car il (Mike Dunleavy Jr, ndlr) a vu ce que je pouvais apporter à cette organisation et à cette équipe. Il est toujours bon d'être désiré. Ici, je suis désiré et apprécié. Nous avons un objectif à atteindre. Je suis heureux d'être ici pour aider ces gars à atteindre cet objectif", a-t-il répondu.

Effectivement, il s'agit d'un élément à prendre en compte. Jimmy Butler n'était pas loin de rester bloqué à Miami. Au moins jusqu'au terme de la saison. Et les Warriors ont décidé de prendre le risque, malgré de potentielles réserves sur son niveau actuelle et sa mentalité, pour le récupérer. En quelques semaines, il a déjà rassuré. Et ce n'est certainement pas fini...