Jimmy Butler et Karl-Anthony Towns ont un passif. Une expérience commune aux Minnesota Timberwolves qui a fini par tourner à l’échec. Le premier ne supportant pas l’attitude du second et n’hésitant pas à lui faire savoir. Avec notamment une séance d'entraînement culte où Butler aurait mis la misère à Towns et Andrew Wiggins tout en parlant mal à tout le monde. Depuis, il est parti à Philadelphia puis Miami, où il est adulé. Même ses deux jeunes anciens camarades ont dit du bien de lui.

Mais des années après, l’eau n’a visiblement pas tout à fait coulé sous les ponts. La preuve hier soir, avec cet échange tendu – même si en apparence chacun fait mine de garder son calme – entre les deux All-Stars.

« Tu es mou comme de la merde de bébé », balance Jimmy Butler à KAT. « T’es un loser. Je t’ai déjà mis à l’amende. »

Sur le coup, Towns n’a pas régi autrement qu’en ricanant. Mais il semblait agacé par moment hier soir, peut-être le signe que Jimmy Butler est effectivement entré dans sa tête. Ça peut tout de même semblé ironique de le considérer comme un mec soft alors qu’il vient de traverser des épreuves terribles depuis un an. Mais ça fait partie du trashtalking. Puis la formulation est quand même assez magique.

