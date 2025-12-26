JJ Redick allume son équipe après une nouvelle défaite, les Lakers vont mal

Les Los Angeles Lakers ont été balayés le soir de Noël. Dominés par les Houston Rockets (96-119) et incapables de réagir. Physiquement, ils semblaient un ton en-dessous de leurs adversaires. De quoi agacer leur coach, JJ Redick.

« On est pas assez concernés. On s’en fout. C’est ce qui m’énerve le plus. On s’en fout de ce qui est primordial. On n’est pas assez concernés pour être pros. Le prochain entraînement ne va pas être agréable. Je ne vais pas refaire 53 matches comme ça. Les deux mots du jour étaient ‘effort’ et ‘exécution.’ J’ai le sentiment que quand on fait attention à ça, nous sommes une très bonne équipe de basket. Quand ce n’est pas le cas, nous sommes terriblement mauvais. Et ce soir, nous étions terriblement mauvais. »

Ce n’est pas la première fois que l’entraîneur se met en colère après un match. C’est même une récurrence en ce moment, avec des Lakers mis à mal lors de chacune de leurs dernières sorties. Ils avaient par exemple déjà pris une rouste contre les Phoenix Suns. « Quelque chose doit changer », admet Luka Doncic. « Il y a une forme de déconnexion dans l’équipe », avoue aussi Jake LaRavia, sans préciser qui ou quoi, ni même depuis quand.

L.A. a très bien démarré la saison mais accuse le coup en ce moment. Il y aura probablement des ajustements dans le cinq majeur, en attendant d’éventuels trades.