Les Los Angeles Lakers ont perdu trois matches consécutifs et ils semblent un cran en-dessous de la concurrence.

JJ Redick allume son équipe après une nouvelle défaite, les Lakers vont mal

Les Los Angeles Lakers ont été balayés le soir de Noël. Dominés par les Houston Rockets (96-119) et incapables de réagir. Physiquement, ils semblaient un ton en-dessous de leurs adversaires. De quoi agacer leur coach, JJ Redick.

« On est pas assez concernés. On s’en fout. C’est ce qui m’énerve le plus. On s’en fout de ce qui est primordial. On n’est pas assez concernés pour être pros. Le prochain entraînement ne va pas être agréable. Je ne vais pas refaire 53 matches comme ça. Les deux mots du jour étaient ‘effort’ et ‘exécution.’ J’ai le sentiment que quand on fait attention à ça, nous sommes une très bonne équipe de basket. Quand ce n’est pas le cas, nous sommes terriblement mauvais. Et ce soir, nous étions terriblement mauvais. »

Ce n’est pas la première fois que l’entraîneur se met en colère après un match. C’est même une récurrence en ce moment, avec des Lakers mis à mal lors de chacune de leurs dernières sorties. Ils avaient par exemple déjà pris une rouste contre les Phoenix Suns. « Quelque chose doit changer », admet Luka Doncic. « Il y a une forme de déconnexion dans l’équipe », avoue aussi Jake LaRavia, sans préciser qui ou quoi, ni même depuis quand.

L.A. a très bien démarré la saison mais accuse le coup en ce moment. Il y aura probablement des ajustements dans le cinq majeur, en attendant d’éventuels trades.

thini thiel
Oh les Lakers défendent pas, qui aurai pu le prédire ! Doncic, reaves, Lebron t'as aucun défense avec ça. Et il faudra bien qu'ils ouvrent les yeux, le +/- de Mr le King est juste immonde ! le mec faut qu'il accepte d'être un 6eme homme, mais là....... Le mec a tellement sa legacy en tete qu'il fera rien, alors que pourtant sa legacy aux lakers est juste dégueulasse
david le vendeur de vin
Depuis que LeBron est revenu ça tourne moins bien.. ça ne veut pas dire que c'est seulement sa faute, mais reaves a logiquement moins de tickets de shoot, et comme ça joue avec 3 mecs qui attendent les efforts défensifs de leurs coéquipiers, ça déséquilibre trop le jeu. Tu ne peux pas avoir 3 mecs qui jouent autant sans défendre du tout. Est ce qu'il faut transférer un des 3? En vrai, je ne pense pas, mais il faut trouver un meilleur équilibre dans la rotation en faisant un ou 2 trades sur des mecs qui servent moins (Knecht, Kléber, Vincent..) pour espérer gratter un défenseur honnête pour jouer en 2 ou 3.
