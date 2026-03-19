JJ Redick a avoué que voir LeBron James performer à 41 ans le faisait « se sentir comme un loser », impressionné par sa longévité.

LeBron James a fait une nouvelle démonstration de sa longévité. Et son coach des Los Angeles Lakers n'a pas réussi à apprécier totalement.

Après la victoire 124-116 face aux Houston Rockets, marquée par un match quasi parfait de LeBron (30 points à 13/14 au tir), JJ Redick a livré une déclaration aussi surprenante que révélatrice.

« Il me fait me sentir comme un loser »

Interrogé après le match sur la capacité de LeBron à rester aussi explosif à 41 ans, Redick a répondu avec humour… mais aussi beaucoup d’admiration.

« Je peux encore toucher le cercle… mais je ne peux plus sauter pendant trois jours après. »

Avant d’aller plus loin :

« Le voir faire ça me fait me sentir comme un loser à chaque fois qu’il tombe ou qu’il prend un choc, parce que moi aussi je le ressens… sauf que je suis tellement hors de forme en ce moment. »

Une discipline hors normes

Derrière la blague, Redick insiste surtout sur un point : la préparation physique exceptionnelle de LeBron.

« C’est remarquable, la manière dont il prépare son corps encore et encore. Pour moi, c’est le signe ultime de son endurance compétitive. Il s’y tient chaque jour et il est toujours prêt. »

Une longévité qui continue d’impressionner toute la ligue.

Des Lakers en pleine dynamique

Portés par leur superstar, les Lakers enchaînent désormais une septième victoire consécutive et occupent la 3e place de la conférence Ouest avec un bilan de 44-25.

Au-delà des chiffres, Redick souligne surtout une progression collective.

« Le niveau d’exécution et l’acceptation des rôles sont bien meilleurs qu’en début de saison. »

LeBron, toujours au sommet

À 41 ans, LeBron James continue non seulement de performer, mais aussi de redéfinir les standards de longévité en NBA.

Et visiblement, même son propre coach n’en revient toujours pas.