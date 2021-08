JJ Redick insinue que le GM des Pelicans est une balance

La NBA mène une enquête sur l’arrivée de Kyle Lowry au Miami Heat et JJ Redick pense savoir qui a vendu la mèche.

JJ Redick n’a pas caché tout le mal qu’il pensait de David Griffin après que le GM des New Orleans Pelicans l’ait envoyé aux Dallas Mavericks en cours de saison dernière alors qu’il lui avait promis de le transférer plutôt sur la cote Est, plus proche de là où réside la famille du joueur. Le vétéran l’a mauvaise et il n’hésite pas à continuer à critiquer son ancien dirigeant dès qu’il en a l’occasion.

Le plus souvent lors de son podcast. Récemment, le joueur abordait donc le sujet délicat du « tampering » et des enquêtes actuellement menées à propos des signatures de Kyle Lowry au Miami Heat et de Lonzo Ball aux Chicago Bulls. Deux deals annoncés dès la première minute de l’ouverture de la Free Agency.

Kyle Lowry et Lonzo Ball, la NBA lance une enquête pour « tampering »

Il est évident que les deux parties avaient commencé les négociations au préalable – ce qui est donc interdit – et pas besoin d’être Sherlock Holmes pour le deviner. Mais la NBA aurait peut-être aussi reçu une plainte de la part d’une autre franchise, dépitée. Et pour JJ Redick, il est clair que ça vient des Pelicans.

« Il faudrait sans doute poser la question au gars qui a demandé à ce que la ligue mène une enquête. Il y a une équipe qui a libéré de la masse sous le Cap pour signer Lowry et qui ne l’a pas eu tout en perdant Lonzo Ball. Donc il faudrait poser la question au gars qui se plaint. »

Les Pelicans ont effectivement tout fait pour faire venir Kyle Lowry mais ce dernier ne semblait pas intéressé. Dans le même temps, Ball s’est donc fait la malle à Chicago, laissant New Orleans avec une équipe un peu moins forte – même si les progressions de Zion Williamson et Brandon Ingram pourraient suffire. Griffin a des raisons d’être aigri. Et donc peut-être de se plaindre auprès de la NBA.