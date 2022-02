Joakim Noah déteste toujours Cleveland, la preuve dans ce spot marrant

Joakim Noah n'a jamais caché son aversion pour la ville de Cleveland, la franchise des Cavs et LeBron James. Fréquemment, "Jooks" a craché son venin devant la presse et ce n'est pas maintenant qu'il est à la retraite qu'il va changer d'opinion sur la ville.

Néanmoins, l'ancien pivot des Bulls s'est prêté au jeu lors d'un spot de promotion pour le All-Star Game 2022 qui se tiendra justement à Cleveland. Sur le podium comme lors de ses plus célèbres saillies contre la ville, il a tout de même dû reconnaître qu'il y aurait quelques petites choses intéressantes là-bas dans les jours qui viennent...

Joakim has some new thoughts about Cleveland...@JoakimNoah | #NBAAllStar pic.twitter.com/Vvz28W21DJ

— Chicago Bulls (@chicagobulls) February 4, 2022