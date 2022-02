Les Brooklyn Nets et les Philadelphie Sixers sont attendus au tournant alors que l'on approche du sprint final autour de la trade deadline. Evidemment, tout le monde attend une éventuelle annonce autour d'un échange entre Ben Simmons et James Harden, mais les deux franchises n'en sont toujours pas là. En revanche, elles seraient particulièrement actives ces dernières heures.

Selon Brian Windhorst d'ESPN, les Nets, comme les Sixers, passent des appels pour tenter de transférer au moins un de leurs joueurs. Coincidence amusante - sauf pour les intéressés - ils portent le même nom. Joe Harris et Tobias Harris seraient ainsi proposés à droite et à gauche par leurs General Managers respectifs, Sean Marks et Daryl Morey.

James Harden : Les Nets ont déjà donné une première réponse aux Sixers

Joe Harris, qui n'a pas joué depuis la mi-novembre à cause d'une blessure à la cheville, est sous contrat jusqu'en 2024 (18 millions l'an prochain, 19 millions en 2024). Tobias Harris, pour sa part, doit encore toucher 37 et 39 millions jusqu'en 2024. Le but vraisemblable, pour les Sixers, est de faire de la place au niveau de la masse salariale, pour recruter James Harden pendant l'été, lorsqu'il sera free agent. La venue du MVP 2018, si elle ne se fait pas via un trade dans les heures qui viennent, reste conditionnée à un départ de Ben Simmons ou de Tobias Harris pendant l'intersaison ou avant.

Windhorst et d'autres insiders assurent que les contacts ne sont pas rompus entre Brooklyn et Philadelphie concernant un échange entre Harden et Simmons, mais on a quand même un peu de mal à croire que quelque chose se matérialisera avant jeudi 21 heures...