James Harden : Les Nets ont déjà donné une première réponse aux Sixers

Les Philadelphia Sixers sont venus à la charge le mois dernier pour James Harden et ils ont été repoussés par les Brooklyn Nets.

Les dirigeants des Brooklyn Nets sont déterminés à conserver James Harden et restent convaincus que la franchise new-yorkaise peut gagner le titre avec l’arrière All-Star associé à Kevin Durant et Kyrie Irving. Mais ça ne les empêche pas d’écouter les offres. Et quand Daryl Morey lui a passé un coup de téléphone à la mi-janvier, le GM Sean Marks se doutait bien de l’objet de l’appel.

Selon ESPN, les Philadelphia Sixers ont directement fait part de leur intérêt pour James Harden. Une requête déboutée sans grande hésitation par Marks. Harden peut devenir free agent à l’issue de la saison mais il continuerait en coulisse de répéter son engagement sur le long terme avec son équipe actuelle.

En attendant, il se cherche un agent – il gère sa carrière avec son manager depuis quelques années – pour s’occuper de la situation. Avec plusieurs issues possibles : une prolongation à Brooklyn, un transfert cet été ou… cet hiver.

Il est probable que Morey et les Sixers vont revenir à la charge d’ici la deadline, jeudi prochain. Pas sûr que la position des Nets ait changé depuis ce premier contact en janvier. Ça paraît peu probable. Les New-yorkais réclament un package qui va bien au-delà de Ben Simmons, avec potentiellement Seth Curry et Matisse Thybulle inclus dans l’échange.

Leurs homologues estiment avoir un moyen de pression puisque James Harden peut signer libre d’ici quelques mois. Mais pour ça, il faudrait se séparer de plusieurs gros contrats à Philly, dont celui de Simmons. Les Sixers ne sont pas nécessairement en position de force. Paradoxalement, les Nets non plus. Reste à savoir qui craquera en premier.

