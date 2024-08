Joe Harris n'a pas encore 33 ans, mais on ne le reverra plus sur les parquets de NBA. D'après Shams Charania de The Athletic, l'ancien joueur des Cavs, des Nets et des Pistons, a décidé de prendre sa retraite. Harris a 10 saisons à son compteur, avec 504 matches et un titre de vainqueur du concours à 3 points du All-Star Game 2019.

Harris avait du mal à retrouver son meilleur niveau depuis son départ de Brooklyn, ce qui n'enlève rien à ce qu'il a accompli, particulièrement sous le maillot des Nets. La saison dernière avec Detroit, on ne l'a vu en action que 16 matches

Au moment où il raccroche en ce jour, Joe Harris affiche 43.6% d'adresse à 3 points en carrière, ce qui le place au 5e rang du classement all-time en la matière. Mieux, il est n°1 parmi les joueurs qui ont marqué plus de 1 000 paniers primés. Il est aussi le joueur le plus prolifique à 3 points de l'histoire des Nets.

Très apprécié en NBA, Harris ne devrait pas avoir de mal à trouver une reconversion au sein d'une franchise si c'est son souhait.

Les Pistons mettent Joe Harris à la porte