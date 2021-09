Joe Johnson, l’idée d’un come-back dingue en NBA ?

A 40 ans, Joe Johnson refuse de tirer un trait sur la NBA ! Malgré le poids des années, l'ailier reste en forme et brille en BIG3, une Ligue 3x3 pour vétérans. Pour la seconde année de suite, l'ancien des Brooklyn Nets a ainsi été nommé MVP.

Alors qu'il a participé à certains matches de qualification de Team USA pour l'AmeriCup en juin 2021, l'Américain a récemment dû s'exprimer sur la fin de sa carrière en NBA. Absent des parquets de la grande Ligue depuis le 29 mai 2018, Johnson n'a pas encore dit son dernier mot.

"Nah, je n'ai pas fini. On va voir ce qui se passe ici... on va voir, mec. On verra bien. Je n'ai rien de définitif à vous dire, pour être honnête avec vous. Mais, je vais être ici pour essayer de faire des choses", a assuré Joe Johnson pour TMZ.