Joe Mazzulla veut le MIP pour un joueur de l’ombre des Celtics

Sans être un fan des trophées individuels, le coach des Boston Celtics Joe Mazzulla a mis en avant la progression de l'un de ses soldats.

Les Boston Celtics ont déjoué tous les pronostics sur cette saison 2025-2026. Orphelins de Jayson Tatum pendant une grande partie de cet exercice et après une intersaison placée sous le signe des économies financières, les hommes de Joe Mazzulla ont surpris en pratiquant un basket collectif de qualité.

Assurée de finir à la 2ème position de la Conférence Est, la franchise du Massachussetts incarne l'un des favoris pour atteindre les Finales NBA. Et dans cette saison surprenante, Boston a pu compter sur des soldats précieux.

A l'intérieur, le pivot Neemias Queta a par exemple passé un vrai cap. Et de son côté, Mazzulla imagine bien le Portugais en Most Improved Player.

"J'espère qu'il se trouve dans la course et qu'il va l'emporter. Il le mérite. Pour lui, pour l'histoire des Celtics et son parcours en NBA, ça serait très important. Rien que pour mettre en avant son développement au sein de l'organisation.

Il devrait sérieusement être considéré pour ce trophée. Nous ne serions pas dans cette position sans lui", a ainsi insisté Joe Mazzulla devant les médias.

Boston n'a jamais eu aucun lauréat de cette récompense créée en 1985-1986. Et sauf immense surprise, Queta, malgré sa progression évidente, ne brisera pas cette série. Aux dernières nouvelles, le talent des Atlanta Hawks Nickeil Alexander-Walker s'impose comme l'immense favori pour le MIP.

Comment Joe Mazzulla a empêché ses Celtics de battre un record