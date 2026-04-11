Comment Joe Mazzulla a empêché ses Celtics de battre un record

Deux salles, deux ambiances. Quelques jours en arrière, les Memphis Grizzlies ont atteint la barre record des 29 paniers à trois-points. Ils ont alors tout fait pour essayer d’établir la meilleure marque de tous les temps derrière l’arc en stoppant le jeu volontairement en faisant faute pour envoyer leurs adversaires sur la ligne et ainsi grapiller du temps dans l’espoir d’avoir de nouvelles opportunités de mettre le 30eme panier primé. C’est un peu ridicule mais c’est de bonne guerre sauf que… l’équipe du Tennessee était en train de prendre une raclée. Battre le record dans une défaite de 20 points et le célébrer, c’est un peu bizarre, non ? Les Boston Celtics ont eux aussi atteint les 29 trois-points la nuit dernière.

Le ridicule ne tue pas : les Grizzlies égalent un record NBA à 3-pts dans une lourde défaite

Et la réaction fut complètement différente. Le public a évidemment poussé pour que leur équipe favorite plante ce fameux 30eme tir extérieur alors qu’il restait un peu plus d’une minute à jouer. Les Celtics ont eu trois opportunités. Luka Garza, l’un des rares à ne pas avoir trouvé la cible de loin hier, a passé la première en allant au dunk alors qu’il était ouvert derrière la ligne. Et oui, comme quoi, ça existe encore. Baylor Scheiermann a raté sa tentative sur la deuxième. La troisième, c’est… Joe Mazzulla qui a privé ses hommes de cette occasion de battre un record NBA.

En effet, il restait 25 secondes à jouer et Boston avait la balle. Mais le match était déjà plié, avec la victoire des Celtics. Dans ces moments-là, les équipes ne disputent pas cette ultime possession et laissent le temps filer. Mazzulla, qui était pourtant bien conscient de l’enjeu, a ordonné à ses troupes de ne pas prendre de tir. Le chrono a donc tourné jusqu’à leur perte de balle.

Peut-être que le coach ne voulait pas que le record soit battu comme ça, en forçant. Record déjà détenu d’ailleurs par cette même équipe des Celtics lors du premier match de la saison dernière.