Il y a quelques mois, la perspective de voir Joel Embiid en équipe de France semblait plus que crédible. Le pivot des Sixers avait obtenu l'autorisation de représenter la France et, en se basant sur ses déclarations passées et celle de la direction des Bleus, on pouvait légitimement espérer le voir au Mondial ou aux Jeux Olympiques. Il se pourrait pourtant qu'on ne voit jamais le Camerounais sous le maillot tricolore. Pire, il existe un scénarion dans lequel Joel Embiid débarque aux Jeux Olympiques de Paris l'année prochaine avec... Team USA.

Grant Hill, le patron de Team USA depuis 2021, a confirmé sur les ondes de Sirius XM qu'il faisait tout son possible pour convaincre Embiid d'utiliser son passeport américain à cet effet.

"Je vais vous faire une réponse simple. Oui, j'ai parlé à Joel Embiid. Il a plusieurs options et c'est un grand joueur. C'est quelqu'un avec qui on veut parler de l'été prochain et on verra comment ça se passe. Il vient de se marier et je le félicite pour ça".

Si Grant Hill souhaite qu'Embiid rejoigne Team USA, c'est parce qu'il sait que les Américains n'ont plus de marge par rapport à leurs concurrents et que tout renfort de poids est bon à prendre.

"La France est notre adversaire le plus coriace. Ils nous ont battus en ouverture des Jeux Olympiques et notre victoire sur eux en finale a été durement obtenue. Ils ont Wembanyama et d'autres joueurs à fort potentiel. L'Espagne a été notre plus gros concurrent lorsqu'il y avait les frères Gasol, mais même aujourd'hui, elle reste compétente. Le Canada un roster fort avec un certain nombre de joueurs NBA, comme Jamal Murray et Shai Gilgeous-Alexander... Ce n'est pas facile et on doit avoir les meilleurs joueurs possibles. Il faut que nos jeunes et tous les autres veuillent faire partie de ça".

Il faudra attendre quelques mois avant de savoir ce que décidera Joel Embiid.

