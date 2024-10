Joel Embiid a fondu et ce n’est pas fini : objectif playoffs en bonne santé

Joel Embiid vient de prolonger avec les Sixers et il sait qu'avec le recrutement de Paul George et les années qui filent, la pression est importante du côté de Philadelphie. Afin d'être dans une forme optimale en arrivant au training camp et pour disputer la saison, le récent champion olympique avec les Etats-Unis a travaillé ces derniers mois.

D'après Tim Bontemps d'ESPN, présent lors du media day des Sixers, Embiid a perdu entre 10 et 15 kg, avec l'intention de faire baisser encore un peu le chiffre sur la balance d'ici la reprise de la saison. D'après lui, son objectif principal est d'arriver en playoffs en bonne santé - ce qui a rarement été le cas depuis le début de sa carrière - et que rien d'autre n'a d'importance pour le moment, à commencer par une éventuelle course au titre de MVP.

Joel Embiid a déjà été sacré en 2023 et aimerait maintenant imiter son rival pour le MVP depuis des années, Nikola Jokic, qui a soulevé le trophée Larry O'Brien en 2023 avec les Denver Nuggets. La mission ne sera pas simple, puisqu'à l'Est les Boston Celtics vont chercher à faire le doublé, que Milwaukee doit une revanche à ses fans avec la paire Giannis-Lillard, et que New York s'est monté une armada assez impressionnante pour bousculer la hiérarchie.