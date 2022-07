Le bal des prétendants s'est ouvert à la minute où Kevin Durant a laissé fuiter sa demande de trade. Tout le monde s'organise pour tenter de monter un package capable de convaincre les Nets de dire oui et de baisser le rideau sur le plus gros accident industriel de l'ère moderne. Les Philadelphie Sixers, que l'on savait déjà en quête d'une troisième star, font évidemment partie du lot.

D'après Jason Dumas de Kron4News, bien informé durant la saga autour de Ben Simmons et James Harden, Joel Embiid a contacté le front office dans la foulée de la sortie de la news. Le Camerounais aurait demandé à Daryl Morey de tout mettre en oeuvre pour recruter Kevin Durant. Une demande qui implique que certains des petits protégés de la fanbase et de Morey, comme Tyrese Maxey, ne sont plus intouchables aux yeux du franchise player.

Dans l'idée, "KD" a quelques attaches avec Philadelphie et on peut supposer que les Sixers sont sur sa wishlist. Il y a quelques années, il est ainsi devenu l'un des actionnaires de la franchise de MLS du Philadelphie Union, dans une ville située à 2 heures de route de son Maryland natal. Du respect mutuel existe entre Embiid et lui. Quant à James Harden, s'ils se sont quittés en termes plutôt froids, il y aura toujours moyen d'enterrer la hache de guerre et de mettre le fiasco à Brooklyn sur le dos de Kyrie Irving...

Quel package les Sixers peuvent-ils mettre en place pour arriver à leurs fins ? Pour l'heure, on peut imaginer quelque chose qui impliquerait Tyrese Maxey, dont la montée en puissance excitera peut-être les Nets, Tobias Harris et ses deux années de contrat à plus de 75 millions de dollars, Matisse Thybulle et des picks. Mais pas sûr que même cette proposition pusse suffire. On parle quand même de Kevin Durant sur un contrat de 4 ans, alors qu'il était encore considéré comme le joueur le plus fort de la planète ou presque avant l'élimination piteuse au 1er tour des playoffs...

Source: It’s unclear whether Kevin Durant is interested in joining the 76ers, but Joel Embiid has made it clear to management that he wants them to exhaust every option in trying to acquire Durant. — Jason Dumas (@JDumasReports) June 30, 2022

Booker, Adebayo : Les 12 joueurs que les Nets ne peuvent PAS obtenir en l'échange de Kevin Durant