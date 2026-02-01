Les résultats de la nuit en NBA, celle de Joel Embiid

Spurs @ Hornets : 106-111

Hawks @ Pacers : 124-129

Pelicans @ 76ers : 114-124

Bulls @ Heat : 125-118

Timberwolves @ Grizzlies : 131-114

Mavericks @ Rockets : 107-111

Joel Embiid claque 40 points !

- Quelques heures après la suspension de Paul George, les Philadelphia Sixers ont dominé les New Orleans Pelicans (124-114). Un succès qui porte la marque de Joel Embiid, auteur de sa meilleure performance offensive de la saison : 40 points (13/27 aux tirs) et 11 rebonds.

L'international camerounais a totalement dominé les débats à l'intérieur. Toujours épaulé par Kelly Oubre Jr (19 points), Tyrese Maxey (18 points) et VJ Edgecombe (15 points), il a été omniprésent et a même eu le droit à des chants "MVP, MVP" !

En face, les Pelicans ont tout de même tenté de résister grâce à Saddiq Bey (34 points). Alors que Zion Williamson a été décevant (11 points) et Trey Murphy maladroit (19 points à 8/21), Bey s'est démultiplié. Mais New Orleans n'a jamais véritablement réussi à rattraper le retard concédé dans le 2ème quart-temps (21-36).

FORTY. 🗣️ 40 PTS | 11 REB | 2 BLK @cryptocom pic.twitter.com/eKjYqJQcD4 — Philadelphia 76ers (@sixers) February 1, 2026

- Dans un match en début de soirée en France, les Charlotte Hornets ont enchaîné une 6ème victoire consécutive en s'offrant les San Antonio Spurs (111-106). Décidément surprenants ces dernières semaines, les Hornets ont pu se reposer sur un bon Brandon Miller (26 points).

Malgré sa maladresse (7/21), le jeune talent a conservé une agressivité qui a fait mal aux Texans. Son coup de chaud dans le 2ème quart-temps a été essentiel pour creuser l'écart. Tout comme les apports de Collin Sexton (21 points), LaMelo Ball (16 points, 8 passes décisives, 8 rebonds) ou encore de Moussa Diabaté (12 points, 10 rebonds, 6 passes décisives).

Face à la défense agressive des Hornets, Victor Wembanyama (16 points, 8 rebonds) a éprouvé des difficultés. Il a d'ailleurs raté un tir important dans le money-time qui aurait pu changer le destin de ce match. Il faut noter tout de même la belle copie de Dylan Harper (20 points à 9/13 aux tirs) en sortie de banc.

Pourquoi la NBA ne peut plus ignorer Moussa Diabaté

Le derby pour les Rockets, les Wolves enchaînent

- Les Houston Rockets ont remporté le derby texan en prenant le meilleur sur les Dallas Mavericks (111-107). Dans une partie accrochée, les Rockets ont pu compter sur un apport collectif avec 6 joueurs à 13 points ou plus.

Malgré sa maladresse (6/20), Alperen Sengun (14 points, 14 rebonds, 7 passes décisives) a pesé à l'intérieur et a inscrit un panier décisif dans le money-time. Alors qu'Amen Thompson (21 points, 9 passes décisives et 8 rebonds) n'était pas si loin du triple-double.

En face, Cooper Flagg (34 points, 12 rebonds) a sorti le grand jeu. Mais le rookie a loupé un tir important pour égaliser. Les Rockets ont ensuite plié les débats sur un dunk de Tari Eason. Un revers difficile à digérer pour les Mavs et le coach Jason Kidd, qui a publiquement critiqué des décisions arbitrales.

- En déplacement sur le parquet des Memphis Grizzlies (131-114), les Minnesota Timberwolves ont enregistré un 4ème succès consécutif. Dès le début de la partie, les Wolves se sont envolés au score dans le sillage d'un bon Anthony Edwards (33 points).

A ses côtés, Julius Randle (27 points), Jaden McDaniels (20 points) et Naz Reid (20 points) ont également pesé face à la défense très permissive des Grizzlies. Sans Ja Morant et Jaren Jackson Jr, Ty Jerome, pour son retour, a tenté de résister (20 points). Tout comme GG Jackson (19 points).

Mais il y avait clairement une classe d'écart entre les deux équipes. Un succès maîtrisé pour Minnesota avec un bon Rudy Gobert à l'intérieur : 9 points (4/8 aux tirs), 16 rebonds, 2 contres et 2 interceptions.

Les Hawks à l'arrêt, Dosunmu porte les Bulls

- Après une belle série, les Atlanta Hawks marquent le pas. Jalen Johnson et ses coéquipiers ont connu une seconde défaite consécutive face aux Indiana Pacers (124-129). Dans une rencontre très offensive, les deux équipes se sont longtemps rendues coup pour coup.

Johnson a compilé un triple-double (33 points, 12 rebonds, 10 passes décisives), alors que Nickeil Alexander-Walker (21 points) et CJ McCollum (18 points) ont également apporté. En face, un trio a répondu : Pascal Siakam (25 points), Andrew Nembhard (26 points) et Aaron Nesmith (23 points). Sans oublier les impacts en sortie de banc de Jay Huff (16 points) et de Bennedict Mathurin (14 points).

Mais à ce petit jeu, les Pacers ont eu le dernier mot. A 18,6 secondes de la fin, Siakam a inscrit un panier décisif. Et les Hawks n'ont pas réussi à répondre... Pour son retour, Zaccharie Risacher, immédiatement dans le 5 majeur, a été correct : 7 points (à 3/5) et 3 rebonds en 22 minutes. Avec un différentiel positif (+9).

- Le nouvel affrontement entre le Miami Heat et les Chicago Bulls a tourné à l'avantage de la franchise de l'Illinois (125-118). Dans une partie décousue, les deux équipes ont enchaîné les séries, mais les Bulls ont été les plus réguliers.

Pourtant diminué par les absences de Josh Giddey, Nikola Vucevic, Zach Collins ou encore Coby White, Chicago a pu se reposer sur un excellent Ayo Dosunmu. Avec son record de la saison (29 points), il a porté son équipe. Tout en étant épaulé par Matas Buzelis (21 points) et Isaac Okoro (20 points).

En face, Bam Adebayo a pourtant sorti un 4ème quart-temps XXL en inscrivant 15 de ses 21 points. L'intérieur a même ramené son équipe à égalité à moins de 4 minutes de la fin. Pelle Larsson (22 points) et Jaime Jaquez Jr (20 points) se sont également battus. Mais les Bulls, grâce à un Dosunmu en feu, ont validé ce succès.

