Joel Embiid, un corps qui accuse sérieusement le coup…

Joel Embiid ne lâche rien sur ces Playoffs. Déjà diminué par une blessure au pouce, l'intérieur des Philadelphia Sixers, victime d'une fracture orbitale, joue avec un masque de protection contre le Miami Heat. De retour depuis le Game 3, le Camerounais ne démérite pas et a même participé au retour des siens dans cette série (2-3).

Mais sur le Game 5, le pivot n'a rien pu faire pour empêcher la lourde défaite (85-120) de son équipe. Sans être mauvais (17 points à 7/12 aux tirs), il n'a clairement pas eu son impact habituel. Et physiquement, le patron des 76ers a donné l'impression d'accuser le coup.

A plusieurs reprises, Embiid a d'ailleurs subi les duels face à l'intensité des Floridiens.

"En débutant ce match, j'avais le bon état d'esprit. Il y a beaucoup de choses qui se passent, et parfois votre corps ne vous permet pas d'être vous-même. Dans ces moments-là, il faut juste continuer à pousser et espérer le meilleur.

À ce stade de la saison, il s'agit d'être présent et de continuer à pousser. C'est une situation perdant-perdant pour moi. Si je ne joue pas, on va probablement me considérer comme 'soft'. Si je joue mais mal, ils vont probablement inventer des trucs et dire que je ne suis pas assez bon", a soufflé Joel Embiid face aux médias.