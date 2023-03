Joel Embiid jure que le MVP n’est pas sa priorité

Sorti prématurément lors du match contre les Chicago Bulls en raison d’une petite douleur, Joel Embiid était incertain pour la rencontre suivante contre les Golden State Warriors. Mais il a tout de même tenu son rang, jouant même 38 minutes – le temps d’inscrire 46 points – dans la défaite. Dès le lendemain, il affrontait les Phoenix Suns avec l’arrivée un nouveau revers. Est-ce vraiment la meilleure manière pour se ménager ? Le Camerounais ne serait-il pas en train d’essayer de jouer le plus possible afin de maximiser ses chances de décrocher le MVP ? Lui assure que non.

« Tout ce qui compte, c’est les playoffs. Je m’en fiche de la course pour le MVP. Je l’ai déjà dit : si je gagne, tant mieux. Si je perds, OK. Je ne suis pas concentré là-dessus. »

Déçu du résultat lors des deux dernières éditions, Joel Embiid veut peut-être éviter de se projeter. Ou alors peut-être a-t-il vraiment compris que forcer sur sa santé en fin de saison l’a handicapé par le passé, avec souvent des campagnes de playoffs disputée sur les rotules ou avec des pépins physiques.

Les Sixers ont gros à jouer. Ils sont troisièmes de la Conférence Est et bénéficient d’un statut d’outsiders derrière les Boston Celtics et les Milwaukee Bucks.

