Joel Embiid est passé près de tout arrêter au début de sa carrière

La perte de son frère et les blessures à répétition ont usé Joel Embiid, qui songeait sérieusement à prendre sa retraite.

Aujourd’hui, Joel Embiid enchaîne les matches et les cartons au point de s’imposer comme l’un des meilleurs joueurs du monde en plus d’être un sérieux candidat pour le MVP. De quoi faire oublier son début de carrière encore plus inquiétant que celui de Zion Williamson. En effet, le pivot n’a pas joué la moindre rencontre durant les deux saisons qui ont suivies sa draft ! Deux années blanches de suite qui ont failli le pousser à tout arrêter.

« En rentrant au Cameroun, je voulais vraiment arrêter le basket et prendre ma retraite. J’enchaînais les opérations, tout le monde disait que je n’allais pas y arriver… la perte de mon frère a été terrible. Je voulais abandonner et je l’ai presque fait », confie l’intéressé.

Heureusement, Joel Embiid s’est accroché et il a finalement fait ses débuts sur les parquets NBA. Il n’a cessé de progresser depuis et court désormais après son premier titre de champion avec les Philadelphia Sixers.