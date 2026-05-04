Joel Embiid supplie les fans des Sixers : « Ne vendez pas vos billets »

Joel Embiid lance un appel étonnant aux fans des Sixers avant d’affronter les Knicks… avec une demande très claire.

Qualifiés au bout d’un comeback historique face aux Boston Celtics, les Philadelphia 76ers se projettent déjà vers leur prochain défi… et Joel Embiid a un message à faire passer à ses fans avant d’affronter les New York Knicks.

Au moment de savourer la qualification, le pivot camerounais a directement interpellé les supporters de Philadelphie, avec une demande simple mais lourde de sens.

« J’ai juste un message pour nos fans », a-t-il lancé. « La dernière fois qu’on a joué les Knicks, on avait l’impression que Philadelphie était le Madison Square Garden de l’Est. On va avoir besoin de votre soutien. »

Le souvenir est encore frais. Lors de leur précédente confrontation en playoffs, les fans new-yorkais avaient envahi la salle des Sixers, profitant notamment de reventes de billets. Une situation que Embiid refuse de revivre.

« Ne vendez pas vos billets ! C’est plus important que vous. On a besoin de vous », a-t-il insisté.

Conscient des réalités économiques, le MVP 2023 est même allé plus loin, évoquant sans détour la tentation de certains supporters.

« Les fans des Knicks voyagent, ils achètent des billets », a-t-il expliqué. « Il y aura des gens qui vont vendre parce qu’ils ont besoin d’argent. Ne le faites pas, on a besoin de vous. On a besoin de soutien, et on a besoin que vous soyez extrêmement bruyants. Si vous avez besoin d’argent, je suis là. »

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Une déclaration forte qui traduit l’importance de l’avantage du terrain dans cette série à venir, mais aussi une certaine frustration héritée du passé. Philadelphie, pourtant réputée pour la ferveur de son public, avait vu sa salle basculer en territoire adverse lors de cette série perdue contre New York.

En face, le message n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd. Josh Hart a lui-même reconnu la capacité des fans new-yorkais à se déplacer en masse.

« Les New-Yorkais sont persistants. Ils s’en fichent », a-t-il déclaré. « Et pour beaucoup de gens, tout tourne autour de l’argent. S’ils ont une bonne offre pour leurs billets, ils vont vendre. »

Le contexte géographique joue également en faveur des Knicks, dont les supporters peuvent facilement faire le déplacement jusqu’à Philadelphie. Une réalité que les Sixers tentent d’anticiper, notamment en limitant la vente de billets aux résidents locaux, sans garantie totale de succès.

Sur le terrain, Embiid arrive en pleine forme après avoir manqué le début de la série contre Boston. De retour après une appendicectomie, il a dominé les quatre derniers matchs, ponctuant la qualification avec une performance à 34 points et 12 rebonds lors du Game 7.

Une montée en puissance qui coïncide avec un exploit historique pour Philadelphie, devenu l’une des rares équipes à remonter un déficit de 3-1 en playoffs. De quoi aborder la série face à New York avec ambition… à condition que le Wells Fargo Center reste bien une forteresse.