John Collins intéresse toujours Brooklyn… pour remplacer Ben Simmons ?

D'après Ian Begley de SNY, les Nets et les Hawks discutent autour d'un éventuel trade de John Collins vers Brooklyn. Sean Marks sait qu'il doit tenter de convaincre Kevin Durant que l'équipe peut rester compétitive après le départ de Kyrie Irving et l'arrivée d'un ou deux joueurs de qualité supplémentaires pourrait l'y aider, en plus de celles de Spencer Dinwiddie et Dorian Finney-Smith.

Collins semble être sur le trading block depuis des lustres et Atlanta ne le lâchera pas sans contrepartie intéressante. On pourrait se dire que ces deux équipes ne veulent pas s'aider mutuellement puisqu'elles ont des objectifs similaires, mais Brooklyn compte quand même 5 victoires de plus qu'Atlanta...

Le fait que les Nets aient envie de faire venir John Collins n'est pas forcément très rassurant pour Ben Simmons, dont la valeur théorique sur le marché est proche de zéro après une première partie de saison où ses fulgurances n'ont pas masqué une faible productivité.

