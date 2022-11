John Collins, un prétendant sérieux se détache ?

Comme quasiment tous les ans, John Collins se retrouve au coeur des rumeurs. Encore sous contrat jusqu'en 2026 pour quasiment 100 millions de dollars, l'intérieur semble potentiellement sur le départ des Atlanta Hawks.

Il faut dire que sur ce début de saison, le joueur de 25 ans a du mal à mettre la machine en route. A tous les niveaux, ses statistiques ont sérieusement baissé : 12,4 points et 7,9 rebonds de moyenne. Pas franchement digne d'un élément à plus de 25 millions de dollars par an.

Si les Phoenix Suns pensent à lui, ils ont justement du mal à accepter l'idée de le payer autant. Par contre, une autre équipe pourrait en profiter : le Utah Jazz. Selon les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, la formation de Salt Lake City s'intéresse à Collins depuis plusieurs mois.

Et pour le coup, le Jazz n'aurait aucun problème à récupérer son contrat XXL. Par contre, il faut voir si le natif de Layton (dans l'Utah) peut véritablement intégrer le projet. Et surtout le prix à payer pour monter un trade.

Car très clairement, les dirigeants d'Utah n'ont pas amassé des picks à foison pour les sacrifier sur John Collins. Mais il s'agit d'une piste à surveiller...

