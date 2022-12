Quelqu’un a des nouvelles de Jonathan Isaac ?

Il y a un mois, Jonathan Isaac reprenait le cinq contre cinq. On aurait sincèrement presque oublié qu'il jouait en NBA. Parce que l'ailier du Orlando Magic a plus fait parler de lui pour ses théories complotismes et sa ferme opposition au vaccin que pour ses performances sur le terrain. Logique, il n'a plus joué depuis bientôt trois ans. En effet, ça fait exactement 856 jours qu'il n'a pas joué pour la franchise floridienne.

Le natif du Bronx était l'un des grands espoirs du Magic à son arrivée en NBA en 2017. Il a quand même été drafté en sixième position par Orlando. Après trois premières saisons et une progression lente, Isaac s'est déchiré les ligaments du genou. Depuis, son retour se fait attendre.

Le plus fou dans cette histoire ? Jonathan Isaac n'a que 25 ans. Techniquement, il est encore loin de son prime même s'il va lui falloir du temps pour reprendre le rythme de la compétition.