Le coup de pression de l’agent de Jonathan Kuminga

L'agent de l'ailier Jonathan Kuminga a mis la pression sur les Golden State Warriors : la qualifying offer devient une vraie possibilité.

Comment le feuilleton Jonathan Kuminga va-t-il se finir ? Malgré des discussions au cours des derniers mois, le jeune talent, agent libre protégé, et les Golden State Warriors n'ont pas réussi à s'entendre concernant un nouveau contrat.

Pour l'instant, le dialogue n'est pas rompu entre les deux parties. Mais à l'approche d'une décision définitive, l'agent du Congolais, Aaron Turner, a mis la pression sur la franchise californienne. Sans une amélioration de l'offre des Warriors, Kuminga se prépare bel et bien à prendre la qualifying offer à 7,9 millions de dollars.

Et pour rappel, la meilleure proposition de GS est de 75,2 millions de dollars sur 3 ans avec une "team option". Si les Dubs acceptent de changer cette "team option" en "player option", Kuminga se montre prêt à signer.

"Il veut choisir où il veut aller. Donc, la QO est une option bien réelle. S'ils veulent gagner maintenant, si vous voulez un joueur heureux et le traiter équitablement par rapport à son rôle important dans cette équipe, nous pensons que, pour aller de l'avant, vous devez lui donner une player option.

Certes, il va perdre un peu de sa valeur marchande. Mais si vous êtes concentrés sur le présent, vous lui accordez cet avantage. Vous n'obtenez pas un accord parfait, mais vous obtenez un assez bon accord. Et lui, il se sent respecté pour ce qu'il obtient.

Et nous pouvons tous passer à autre chose et nous concentrer sur la victoire, en aidant Steph Curry", a fait savoir Turner pour The Hoop Collective.

Autant dire que la balle se trouve désormais dans le camp des Warriors...

