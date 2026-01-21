Le petit tacle du GM des Warriors à Jonathan Kuminga

Voilà une semaine que Jonathan Kuminga aurait formellement demandé son transfert auprès de la direction des Golden State Warriors. Rien n’a bougé depuis. Et peut-être fort heureusement pour la franchise californienne qui va avoir besoin de son jeune ailier pour palier du mieux possible à l’absence prolongée de Jimmy Butler, victime d’une déchirure des ligaments croisés du genou. Relancé par Steve Kerr, le Congolais a inscrit 20 points en 21 minutes alors qu’il n’avait pas joué depuis le 18 décembre dernier.

Il attend toujours que sa situation se débloque. Interrogé sur le sujet, Mike Dunleavy Jr, le GM, a reconnu les velléités de départ du joueur non sans lui glisser une petite pique. « Pour qu’il y ait une demande de trade, il faut déjà qu’il y ait des demandes sur le marché », souligne le dirigeant. Pour faire simple : personne ne veut vraiment de Jonathan Kuminga aujourd’hui.

Selon les dernières rumeurs, seuls les Sacramento Kings seraient encore en course pour la septième choix de la draft 2021 mais ils ne seraient même plus enclins à inclure un premier tour de draft pour le récupérer. « Je suis déçu que ça n’ait pas mieux marché avec Kuminga », poursuit le GM. « Mais il reste du temps. Il fait partie de notre effectif. Je sais qu’il a demandé son trade mais rien ne presse et, en NBA, tout peut changer très vite, comme il a pu le voir hier soir. Il doit rester prêt. »

Les Warriors pourraient donc conserver Jonathan Kuminga et peut-être même activer son option pour la saison prochaine. Il serait alors un trade asset avec un contrat expirant… ou un membre retrouvé de la rotation.

