Jonathan Kuminga a signé une stat catastrophiquement historique face aux Knicks, à l’image des Hawks.

La saison des Atlanta Hawks s’est terminée par une lourde défaite face aux New York Knicks (140-89) dans le Game 6.

Un match marqué par un écart massif, avec notamment l’un des plus gros avantages à la mi-temps de l’histoire des playoffs.

Dans cette soirée catastrophique, Jonathan Kuminga s’est retrouvé au centre des critiques. L’ailier a terminé la rencontre avec un +/- de -44, un chiffre particulièrement marquant.

Il s’agit du pire plus/minus enregistré par un joueur sorti du banc dans un match de playoffs depuis l’ère du play-by-play.

Sur le plan statistique brut, Jonathan Kuminga a compilé 11 points, 3 assists et 2 rebonds en 23 minutes. Mais son impact global a été largement négatif, dans une rencontre où les Hawks ont été dominés de bout en bout.

Après avoir été un facteur important lors du Game 3, Jonathan Kuminga a eu plus de difficultés sur la suite de la série. Sur l’ensemble des six matches, il a tourné à un peu plus de 11 points de moyenne, avec une efficacité limitée, notamment à longue distance.

Arrivé en cours de saison après son départ des Golden State Warriors, Jonathan Kuminga termine donc l’exercice sur une note compliquée.

Sous contrat pour une saison supplémentaire, avec une option détenue par les Hawks, son futur avec les Atlanta Hawks reste désormais à clarifier.