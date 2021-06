Jordan Brand annonce l’arrivée de la nouvelle Point Lane en mode Infrared

Old school / New school

Après les très remarquées Zoom 92, MA2 et Delta 2, la marque au Jumpman continue d'innover et sort de son chapeau magique une toute nouvelle silhouette dénommée "Point Lane" en référence au 2700 Point Lane, adresse de Michael Jordan lorsqu'il était encore joueur à Chicago.

Si le shape se cale un peu sur la Zoom 92, c'est ici un mix de tout ce que Tinker Hatfield a pu imaginer de meilleur lors de sa période faste pour Nike entre 1988 et 1996, placé sur une seule silhouette.

Le nubuck noir et la coloris Infrared pour la 6, la semelle icy pour la 5, le Nike Air de la 4, le patch du talon de la 3, l'étiquette Jumpman Jordan de la 11 ainsi que son Ballistic Nylon, et le nylon de la languette pour la 7, tout y est pour faire saliver les puristes.

Le mesh rappelle le nylon ballistic de la Jordan 11. Histoire de bien séparer le côté old school et new school, nous validons à 200% l'arrivée de cette large air unit avec le logo Air Max, une autre invention du grand Tinker.

La date de sortie de cette Point Lane devrait être prochainement annoncée.

Les images de la Jordan Point Lane Infrared