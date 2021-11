Jordan Poole claque un match à la Kevin Durant, tout simplement

Jordan Poole est un atout extrêmement précieux pour les Golden State Warriors cette saison. Impossible de ne pas avoir remarqué l'excellent démarrage de 22 ans, pas trop mal parti pour être un candidat sérieux au titre de MIP. Poole tourne à plus de 18 points de moyenne à 45% au shoot, pour fréquemment servir de relais à Stephen Curry dans les soirs où celui-ci score moins.

Curry était présent la nuit dernière lors de la réception des Toronto Raptors. C'était justement l'un de ces soirs où le double MVP n'était pas d'humeur à forcer pour marquer à tout prix et s'en est remis à ses partenaires, dont Jordan Poole. L'arrière passé par Michigan ne s'est pas fait prier et a réussi une superbe performance offensive avec 33 points au compteur. On peut faire dire ce que l'on veut aux statistiques en les tordant un peu, mais elles illustrent tout de même souvent bien une tendance. La copie que Jordan Poole a rendue dimanche le place tout simplement avec Kevin Durant dans l'histoire des Warriors.

Comment ? Tout simplement en devenant le seul autre joueur à part KD à avoir marqué autant de points en prenant 13 tirs ou moins au cours d'une partie sous le maillot de Golden State. Poole a shooté à 10/13 avec un festival à 3 points (8/11) qui a déprimé les Raptors et confirmé aux fans des Dubs qu'ils avaient de quoi tenir le coup en attendant le retour de Klay Thompson en fin d'année.

On peut évidemment se demander de quelle manière s'articulera la rotation lorsque Thompson la réintégrera, mais les Warriors sont dans tous les cas bien mieux armés qu'il n'y paraissait avec un garçon comme Jordan Poole. Sous contrat rookie, le 28e pick de la Draft 2019 est en train de s'assurer un avenir sportif et financier en NBA grâce à ses performances.

Jordan Poole tonight:

33 PTS

10-13 FG

8-11 3P (career-high)

Only one other Warriors player in franchise history has ever scored that many points on 13 shots or fewer — Kevin Durant. pic.twitter.com/yMi82n619O

— StatMuse (@statmuse) November 22, 2021