Jordan Poole, sa maturité a scotché Steve Kerr

Jordan Poole a connu des derniers jours très agité. Victime d'un coup de poing de Draymond Green après une altercation, l'arrière des Golden State Warriors n'a pas encore pris la parole publiquement. Mais en interne, le talent de 23 ans a visiblement rapidement tourné la page.

Avec son accord, la franchise californienne a déjà prévu la réintégration de l'intérieur à l'effectif. Et depuis cet incident, le natif de Milwaukee n'a pas été perturbé dans son travail. Au contraire, il a continué à préparer la saison comme si de rien n'était.

Une maturité louée par son entraîneur Steve Kerr.

"C'est un jeune gars assez spécial. Et je l'avais déjà dit après l'incident. Juste après, il s'est entraîné pendant une heure supplémentaire sur son tir. Puis plusieurs nuits plus tard, il était sur le terrain et marquait 15 points de suite.

Il parvient toujours à être cool. Pas grand-chose ne le perturbe. Et c'est surtout grâce à lui que nous pouvons avancer aussi rapidement (par rapport à cette histoire). Car nous savons qu'il va bien. Il se montre prêt à aller de l'avant.

On le sent prêt à retourner sur le terrain avec Draymond et à travailler", a commenté Steve Kerr face à la presse.