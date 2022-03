José Alvarado est un génie du vol de ballon furtif, Caruso est sa nouvelle victime

Jose Alvarado est l'une des révélations de la saison à New Orleans et il continue de se mettre les fans dans la poche, match après match. Le meneur rookie régale par son énergie, son envie et... sa roublardise. Alex Caruso, le Divin Chauve lui-même, a été victime de la filouterie d'Alvarado la nuit dernière, lors de la victoire des Pelicans à domicile contre Chicago.

Non seulement José Alvarado a compilé 15 points, 7 passes et 3 interceptions avec un 4e quart-temps de feu (13 pts), mais il a aussi poussé Caruso à la faute sur une action à la base totalement anodine.

Alors que l'ancien Laker relançait le jeu après un panier à 3 points concédé par son équipe, Alvarado s'est dissimulé au milieu de ses coéquipiers sur le banc pour ensuite contourner et prendre à revers Caruso. Surpris par la tentative d'interception, ce dernier a commis un marché et été contraint de rendre la balle aux Pelicans.

Ce n'est pas pour rien que José Alvarado était surnommé "Grand Theft Alvarado" à la fac, lorsqu'il portait les couleurs des Yellow Jackets de Georgia Tech.

Face aux Hawks quelques jours plus tôt, il avait déjà utilisé une technique de dissimulation habile pour subtiliser un ballon sur une remise en jeu.

Ce steal de Jose Alvarado 😭 C'est un de mes joueurs coup de cœur cette saison aux @fr_pelicans, une boule d'énergie et de ruse en sortie de banc comme ça on en voit plus beaucoup, c'est très marrant à voir #WBD pic.twitter.com/NRBViPD75m — Tom Compayrot (@Tom_Cprt) March 20, 2022

Les Pelicans sont 9e à l'Ouest, juste devant les Lakers et José Alvarado va probablement vivre le play-in tournament pour sa première saison en NBA.

[ITW] On a parlé culture, dépaysement et carrière avec les frères Wagner