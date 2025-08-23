Josh Giddey et les Bulls, une partie de poker menteur mais…

Malgré une pression exercée par les deux parties, les Chicago Bulls et Josh Giddey ont l'envie de trouver un accord.

Josh Giddey et les Chicago Bulls vont-ils parvenir à s'entendre ? Agent libre protégé, le meneur de 22 ans se retrouve, comme Jonathan Kuminga ou Cam Thomas, dans une situation actuellement bloquée.

Sans une offre à la hauteur de ses attentes, l'Australien menace de signer la "qualifying offer". Et la franchise de l'Illinois tente de négocier pour éviter de lui offrir un deal trop important. Pour autant, selon l'insider Jake Fischer, il y a une envie commune de trouver un accord.

En effet, les Bulls ne veulent pas perdre Giddey sans la moindre contrepartie dans un an. Et même dans l'immédiat, la direction de Chicago n'envisage absolument pas de monter un "sign-and-trade" pour le faire partir.

L'objectif reste de le prolonger sur la durée, mais à un prix "correct". De son côté, l'ex-talent de l'Oklahoma City Thunder a trouvé sa place dans l'Illinois. Il sait qu'il évolue dans un contexte favorable à son développement. Avec la possibilité d'avoir un statut important dans la reconstruction de cette équipe.

Josh Giddey a donc également la volonté de prolonger à Chicago. Si les deux parties jouent une partie de poker menteur, elles ont donc le désir de s'entendre.

Josh Giddey, un écart à 10 millions de dollars 🤑