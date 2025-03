Josh Giddey, le mystère de mars

Josh Giddey est peut-être bien le meilleur atout des Chicago Bulls sur le long terme. L'Australien, arrivé en provenance d'OKC l'été dernier dans le cadre du trade d'Alex Caruso vers le Thunder, forme un backcourt assez saignant avec Coby White, particulièrement depuis quelques semaines. Samedi soir, Giddey a été tout simplement phénoménal lors de la victoire de Chicago contre les Lakers, à Los Angeles. Le joueur de 22 ans a frôlé le quadruple-double, avec 15 points, 17 passes, 10 rebonds et 8 interceptions, pour aider les Bulls à réussir un gros coup en Californie.

Le natif de Melbourne a clairement quelque chose avec le mois de mars. Sur les 6 matches qu'il a disputés sur cette période en 2025 pour le moment, il tourne à 21.5 points, 9.8 rebonds et 9.3 passes. De quoi être totalement éligible pour le trophée de joueur du mois à l'Est dans quelques jours. Mais le plus étonnant, c'est que Josh Giddey est TOUJOURS plus fort au mois de mars. Jugez plutôt :

ses moyennes sur tous les mois de mars depuis son arrivée en NBA en 2021 : 18.1 points, 8.1 rebonds et 6.9 passes à 52% au global et 39% à 3 points.

ses moyennes sur tous les autres mois depuis son arrivée en NBA : 13.2 points, 7.3 rebonds, 5.8 passes, à 45% au global et 32% à 3 points.

Sa propre March Madness

En mars, Giddey joue même une minute de moins en moyenne que sur tous les autres mois ! L'Australien fait sa propre March Madness pour des raisons que l'on ignore, mais qui ne semblent pas dues au hasard. On a toujours su que Josh Giddey était talentueux. Simplement, le Thunder devait forcément, à un moment, tenter un move autour de l'un de ses jeunes joueurs.

Avec le scandale extra-sportif qu'il a dû gérer et des performances un peu moins spectaculaires que celles de certains de ses camarades sur des postes similaires, Giddey a logiquement été utilisé comme un asset pour faire venir le plus défensif et expérimenté Caruso. Après une première partie de saison très fade de la part des Bulls, les voilà assurés de jouer le play-in, avec de vraies chances d'être 8e ou 9e. Josh Giddey y jouera assurément un rôle important.

CQFR : Les Lakers humiliés, Giddey frôle le quadruple-double !