Josh Hart bien remonté pour son retour : « Quand on te manque de respect comme ça… »

Josh Hart est revenu avec intensité et dureté, a dynamisé les Knicks et aidé New York à retrouver la victoire face aux Blazers dans un rôle clé. Welcome back!

Le retour de Josh Hart a donné un coup de fouet décisif aux New York Knicks dimanche soir dans leur victoire 123-114 contre les Portland Trail Blazers, après une interruption de huit matchs due à une entorse à la cheville. Hart, retrouvant immédiatement son intensité caractéristique, a terminé la rencontre avec 18 points, 6 passes et plusieurs actions à haute énergie qui ont aidé son équipe à reprendre le contrôle du match et à renouer avec la victoire.

Josh Hart n’a pas seulement marqué des points, il a injecté de la durté, de l’énergie défensive et du rythme, des éléments qui avaient cruellement manqué aux Knicks en son absence, période durant laquelle l’équipe avait perdu cinq de ses six derniers matchs et vu sa fluidité offensive et défensive stagner.

Le vétéran a affiché cette présence dès le début, avec une agressivité offensive que Portland s’est parfois refusé à contester, forçant parfois les Blazers à le laisser prendre des tirs ouverts. En fin de match, il a enchaîné des actions à fort impact, comme une interception suivie d’un lay-up en transition qui a permis aux Knicks de creuser l’écart à environ trois minutes de la fin, puis un tir clé dans les dernières minutes qui a scellé le succès des siens.

« Je suis un peu fatigué, oui. Mais on a quelques bons jours devant nous pour se reposer, donc ça ira », déclarait-il sourire aux lèvre après la rencontre. « Honnêtement, je pensais être plus rouillé au début. Mais j’ai vu qu’on me laissait beaucoup d’espace, que mon défenseur restait assez bas, alors je me suis dit : "OK, je vais prendre ces tirs." Quand on te manque de respect comme ça, tu dois simplement jouer ton jeu. »

Au-delà des statistiques (18 pts, 3 rbds, 6 pds, 2 steals et 1 contre), c’est l’intensité défensive et la difficulté qu’il met à l’adversaire dès qu’il est sur le parquet qui ont marqué les esprits. Son retour a redonné un second souffle à la défense new-yorkaise, capable de limiter les Blazers à 54 points en seconde mi-temps.

« J’ai surtout essayé de faire ce que je fais d’habitude : amener de la dureté, du physique. Je n’ai pas été aussi physique que je l’aurais voulu, mais on a essayé de rendre les choses difficiles pour eux. C’est quelque chose dont on avait besoin et je trouve qu’on a fait un travail correct aujourd’hui. » « La défense doit encore progresser, mais on est en train de construire quelque chose. »

Ce genre de contribution n’a rien d’anecdotique. Quand Hart manque à l’équipe, la fluidité des Knicks en attaque et en défense s’effrite, comme l’ont montré les récents matchs sans lui. Son retour a instantanément rééquilibré l’équipe, non en tant que star offensive, mais bien comme leader de l’effort collectif, de la dureté et du rythme sur les deux tiers du terrain, comme il l'a clairement exprimé.

« L’attaque, c’est secondaire, presque complémentaire pour moi. Ce que j’apporte à cette équipe, c’est la dureté, la physicalité, les efforts supplémentaires, les actions qui donnent de l’énergie aux autres. » « Se jeter au sol pour un ballon, faire les petites choses, créer des opportunités pour les autres, trouver OG dans le corner ouvert… c’est ça que j’essaie d’apporter. L’attaque, ça viendra certains soirs, d’autres non. Moi, je me définis avant tout par la dureté. »

Les coéquipiers de Hart ont également été très bons dans les moments décisifs, à l'exception de Karl-Anthony Towns qui a été remplacé à 9:24 de la fin et n'a plus rejoué. Sans KAT, les Knicks ont remporté les cinq dernières minutes 20-10.

Tous les titulaires des Knicks, y compris Towns, ont marqué au moins 18 points. OG Anunoby a inscrit 14 de ses 24 points au quatrième quart-temps, dont 10 dans les 4:15 dernières minutes. Mitchell Robinson a capté six rebonds offensifs.

« Son énergie est contagieuse », a déclaré Brunson.

Et Mike Brown d'ajouter :

« L'apport de Josh est énorme. Comme je l'ai déjà dit, beaucoup de nos joueurs sont irremplaçables, en particulier un joueur comme Josh qui fait tant de petites choses essentielles pour vous. »

Bon, vous l'aurez compris, vous pouvez remballer vos rumeurs de trade, Josh Hart ne bougera pas de si tôt. Pour le plus grand bonheur des fans des Knicks.

