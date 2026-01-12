Regard, pression, impact : comment Randle a pourri la soirée de Wembanyama

Moins grand mais beaucoup plus dense, Julius Randle a pesé sur Victor Wembanyama dans les moments clés, grâce à une défense physique et intelligente.

Face à la longueur et à la technique de Victor Wembanyama, Julius Randle s’est imposé comme un facteur décisif de la victoire (104-103) des Timberwolves contre les Spurs dimanche soir, en tenant la star texane bien plus qu’on l’attendait dans les instants clés. Par sa défense ultra physique, en le contactant intelligemment et en gênant ses appuis, Randle a été l’une des pièces maîtresses du comeback de Minnesota au quatrième quart.

Alors que les Spurs avaient conforté une avance allant jusqu’à 19 points en dominant le match pendant trois quart-temps, la rencontre a basculé dans les dernières minutes grâce notamment à l’empreinte défensive posée par Randle (mais également Gobert, McDaniels and co) sur le pivot français.

Mieux, c'est Randle lui-même qui a choisi d'instaurer ce défi en fixant la star des Spurs sans dire un mot, comme pour lui montrer qu'il était "focus" sur lui et qu'il ne le lâcherait pas. On ne sait pas si ce jeu de trashtalk a eu un effet sur le pivot, mais force est de constater que ça a certainement motivé Julius.

Ainsi, dans le dernier quart-temps, Wembanyama, pourtant auteur de 29 points au final, s’est trouvé très limité dans ses options offensives, notamment contraint à des tirs forcés ou à se contenter d’un nombre réduit de lancers francs, preuve que l’intérieur des Wolves lui a laissé peu d’espace pour s’exprimer.

La force de Randle dans ce matchup a été d’associer mobilité et impact physique. Malgré l’écart de taille évident, il a su contester les prises de position de Wembanyama, le gêner dans sa prise d'appuis, et réduire l’efficacité du Français quand la rencontre se jouait. Ce rôle défensif a été un élément clé qui, combiné à l’adresse en fin de match de Minnesota, a permis aux Wolves de revenir au score et ensuite de sceller la victoire.

Voici les 3 actions qui résument parfaitement le niveau d'intensité mis par Randle sur Victor :

Naz Reid, auteur d'une fin de match excellente (17 pts, 11 rbds) et affichant le meilleur +/- de sa team avec +23 est revenu dans le vestiaire sur l'impact de Randle :

« C’était énorme. Le fait de pouvoir contenir Wembanyama, de faire des actions importantes en défense… Mais il a été excellent aussi en attaque. Les paniers en seconde chance, les and-one, les lancers francs rentrés… tout ça a compté. Il a été énorme. Vraiment énorme. Bravo à lui. »

Cette performance défensive de Randle prend d’autant plus d’ampleur que la physionomie du match avait longtemps tourné à l’avantage des Spurs, qui avaient mené la majeure partie de la partie grâce notamment à un Wembanyama très actif. Mais dans les moments critiques, c’est bien la résilience de Randle qui a contribué à freiner l’option offensive la plus redoutée de San Antonio, avant que Anthony Edwards n’inscrive le tir clutch de la victoire.

Mitch Johnson, le coach des Spurs, déplorait cet effondrement face aux Wolves en conférence de presse :

« Ils sont très physiques, c'est une de leurs forces. Mais je ne pense pas que l'on soit surclassés non plus dans ce domaine. Nous avons été dominé dans le quatrième quart temps, c'est un fait. La balle n'a pas bougé suffisamment, nous avons raté des tirs mais, encore une fois, ce qui a été le plus décevant c'est l'aspect physique. Ils sont montés en intensité dans ce domaine, ils nous ont déstabilisé. A certains moment, nous n'étions pas sur la même longueur d'onde en attaque et il faut reconnaitre que c'est en partie de leur faute. C'était surtout dû à leur jeu physique et à leur volonté d'initier le contact. Nous devons être capables de jouer malgré cela tout en conservant une certaine maîtrise et un certain sang froid en attaque. C'est ce qui nous a manqué ce soir, tant physiquement que mentalement. »

Pour la défense des Spurs, rappelons que cette équipe est très jeune et que les Wolves ont une expérience bien supérieure de ces duels au sommet de la conférence. Randle et Gobert (qui n'a pas ménagé Victor d'ailleurs sur cette faute) sont des vétérans habitués à ces combats physiques. Mais ce que l'on peut retenir de cette victoire et de la méthode employée, c'est que les Wolves avaient bien l'intention d'envoyer un message. Les Spurs l'ont parfaitement reçu.

