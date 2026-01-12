Anthony Edwards face à Wembanyama : « J’étais perdu »

Anthony Edwards a été impressionné par la dissuasion de Wembanyama. Il le raconte avec son franc-parler habituel.

Dans un Target Center en fusion, les Minnesota Timberwolves ont signé une très belle victoire au forceps (104-103) contre les San Antonio Spurs, comblant un déficit de 19 points avant que Anthony Edwards ne scelle la victoire dans les dernières secondes sur un flotter clutch, après un comeback porté par ses 23 points et trois passes.

Victor Wembanyama, de retour dans le cinq de départ, a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 29 points et sept rebonds, mais il n’a pas pu empêcher la défaite de son équipe.

Après la rencontre, Edwards, connu pour son style incandescent et très confiant, a cette fois reconnu qu'il s'est senti vraiment en difficulté lorsqu'il a été défendu par le pivot français lors de certaines possessions clés du match et notamment l'ultime qui lui a permis de marquer le panier de la gagne.

« J'étais perdu. Tu m'as vu ? Je me suis dit : Merde, est-ce que je tente ma chance, est-ce que je drive ? J'étais perdu. » « Je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. Il est tellement grand, mec. Il peut tout contrer. Il peut contrer les lay-ups, les tirs en suspension, il a de bons appuis, il est mobile. C'est vraiment un joueur unique en son genre », a déclaré Edwards dans le vestiaire après le match.

Au final, Edwards a réussi à se sortir de cette défense du pivot des Spurs en allant chercher le switch défensif grâce à un écran bien venu de Randle et une sortie trop tardive de Kornett (voir plus bas).

Anthony Edwards talking about Wemby guarding him is PURE GOLD 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/xoDWHpbYrU — SneakerReporter (@SneakerReporter) January 12, 2026

Les Spurs ont démarré la rencontre en trombe sur un 16-0 impressionnant. Ils ont dominé le match pendant la majeure partie du temps et ont affiché jusqu’à 19 points d’avance, grâce notamment à l’efficace production offensive de Wembanyama en première mi-temps.

Cependant, Minnesota, stimulé par son retour progressif dans le match, a trouvé des solutions en fin de rencontre et a surgi dans le quatrième quart pour inverser la tendance, comme l'explique Edwards.

« Je dis toujours la même chose à mes coéquipiers. Je me fiche de ce qui se passe pendant les trois premiers quart-temps. Dans le quatrième, à trois ou quatre minutes de la fin, donnez-moi le ballon. Je m’en fiche. Vous pouvez mettre 50 points dans le quatrième quart-temps, mais les quatre dernières minutes, laissez-moi gérer. »

Dans le money-time, les Wolves ont fait preuve d’une résilience exemplaire, Randle imposant une défense physique sur Wembanyama dans les possessions décisives avant qu’Edwards ne trouve l’espace nécessaire pour inscrire le panier gagnant. Sur la dernière possession des Spurs, l'ultime tentative des texans a échoué, confirmant la victoire des locaux dans un climax digne des plus grands duels de la saison. Edwards ajoutait :

« À un moment, je me suis dit que j’allais donner la balle à Julius, parce que je ne savais pas trop quoi faire. Ce gars est tellement grand. Il enlève absolument tout : le lay-up, le tir en suspension. Mais je pense que je l’ai surpris en attaquant le cercle. J’ai eu le sentiment qu’il pensait que j’allais prendre un tir en suspension. Il se disait sûrement qu’il pourrait le contrer. Du coup, j’ai dû attaquer en dribble. »

Ce succès permet à Minnesota de renforcer sa dynamique dans une conférence Ouest toujours férocement disputée, tandis que San Antonio, malgré la performance solide de Wembanyama, voit s’échapper une victoire à sa portée.

La séquence vidéo où Wembanyama défend sur Anthony Edwards :

