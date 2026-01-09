Anthony Edwards est devenu cette nuit l’un des plus jeunes joueurs de l’histoire à atteindre les 10 000 points en carrière.

La nuit a été historique pour Anthony Edwards. Lors de la victoire des Minnesota Timberwolves face aux Cleveland Cavaliers (131-122), l’arrière All-Star a franchi un cap symbolique en NBA.

Avec 25 points, 7 rebonds et 9 passes décisives (10/20 au tir, 4/7 à trois points), Edwards est devenu le troisième plus jeune joueur de l’histoire à atteindre les 10 000 points en carrière, à 24 ans et 156 jours.

Un club très fermé

Seuls deux joueurs avaient atteint ce total plus tôt que lui : LeBron James, à 23 ans et 59 jours, et Kevin Durant, à 24 ans et 33 jours. Une performance qui place Anthony Edwards dans une trajectoire d’exception.

L’arrière des Timberwolves rejoint également un cercle très restreint de joueurs ayant atteint les 10 000 points avant leurs 25 ans, aux côtés de LeBron James, Kobe Bryant, Kevin Durant, Luka Doncic, Tracy McGrady et Carmelo Anthony.

Une saison de très haut niveau

Cette saison, Anthony Edwards affiche des moyennes de 29,2 points, 5 rebonds et 3,8 passes décisives, avec une adresse impressionnante (50,4 % au tir, 40,7 % à trois points). Son impact permet à Minnesota d’occuper actuellement la quatrième place de la Conférence Ouest avec un bilan de 25 victoires pour 13 défaites.

À seulement 24 ans, Edwards continue de confirmer son statut de franchise player et d’écrire, déjà, une page importante de l’histoire de la NBA.

Anthony Edwards atteint un cap historique et fait mieux que Steph Curry !