Josh Hart comparé à Dennis Rodman par une légende des Knicks

Si Jalen Brunson est le visage de ces New York Knicks qui ont reconquis leurs fans la saison dernière, le meneur All-Star n'est pas le seul à incarner l'état d'esprit prôné par Tom Thibodeau. Josh Hart, qui sortait à peine du terrain en playoffs, semble être l'un des dignes héritiers des Knicks des années 90 en termes d'énergie et de goût du combat. C'est Larry Johnson, aka "Big Mamma", qui l'a dit lui-même lors de son passage sur KFTV News, comparant même Hart à un glorieux ancien qui n'a toutefois jamais porté le maillot des Knicks.

"J'adore ce que Josh Hart a fait en playoffs. Ce n'est pas un mec très grand, mais son niveau d'efforts rappelle Dennis Rodman. Il chasse tout avec intensité !"

Là où Josh Hart et Dennis Rodman peuvent être comparés, c'est sans doute dans leur capacité à prendre énormément de rebonds par rapport à leur gabarit. Chez les arrières, Hart est impressionnant dans ce registre, puisqu'il tournait à 8.3 rebonds de moyenne la saison dernière, ce qui est plus que certains intérieurs titulaires de cette ligue.

Hart a signé un contrat de 4 ans et 80 millions de dollars avec les New York Knicks et sera à nouveau l'un des éléments incontournables du groupe de Tom Thibodeau cette saison.