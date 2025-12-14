Josh Hart fait (presque) un compliment à Jalen Brunson

Jamais le dernier pour chambrer son ami Jalen Brunson, Josh Hart a tout de même donné du respect à son coéquipier.

Jalen Brunson et Josh Hart adorent se taquiner. C'est l'amour vache. Du coup, ils s'aiment vraiment beaucoup. Il faut dire que les deux joueurs sont inséparables après avoir été coéquipiers à l'université (Villanova) et maintenant en NBA. Mais derrière les vannes, il y a aussi un profond respect. Et même s'il l'a dit à sa manière, Hart n'a pas hésité à classer son ami Brunson tout en haut dans la hiérarchie des scoreurs quand on lui a demandé où se situait le meneur des New York Knicks.

"Il fait à peine 1,80 m, il n'a pas un physique impressionnant et il a une grosse tête mais donc aussi un gros cerveau. Il arrive à trouver des angles pour marquer. Centimètre pour centimètre, il est probablement le meilleur scoreur de la ligue." Une expression qui en rappelle une autre, pour un scoreur légendaire de petite taille, un certain Allen Iverson, considéré comme le meilleur "kilo pour kilo." Brunson méritait bien quelques compliments et mots doux (enfin presque) après avoir inscrit 40 points pour mener les Knicks en finale de la NBA Cup en battant le Orlando Magic (132-120) samedi soir.

Jalen Brunson tourne à quasiment 29 points par match cette saison.

CQFR : Retour héroïque pour Wembanyama, les Spurs font tomber le Thunder !