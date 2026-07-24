L'extérieur des Knicks pourrait suivre l'exemple de Jalen Brunson en privilégiant les ambitions sportives de New York plutôt qu'un contrat maximal.

Les New York Knicks pourraient bientôt bénéficier d'un nouveau geste fort de l'un de leurs cadres. Selon Evan Sidery, Josh Hart envisagerait de signer une prolongation de contrat inférieure au maximum auquel il pourrait prétendre, afin d'aider la franchise à conserver un effectif capable de défendre son titre NBA.

Un contrat moins élevé pour aider New York

Josh Hart deviendra éligible à une prolongation de quatre ans à partir du 10 août. Selon les règles actuelles, il pourrait signer un contrat pouvant atteindre 131,2 millions de dollars.

Pourtant, d'après Evan Sidery, l'ailier des Knicks serait prêt à accepter un accord plus favorable à son équipe.

Ce choix permettrait à New York de préserver davantage de marge de manœuvre financière au moment où la franchise cherche à éviter les contraintes du second apron, devenu un enjeu majeur pour les prétendants au titre.

Dans les pas de Jalen Brunson

Un tel sacrifice rappellerait immédiatement celui de Jalen Brunson, qui avait lui aussi accepté un contrat inférieur à son maximum afin de permettre aux Knicks de renforcer leur effectif. Cette flexibilité financière a ensuite facilité la construction de l'équipe championne autour de son meneur.

Depuis son arrivée en provenance de Portland au cours de la saison 2022-2023, Josh Hart s'est imposé comme l'un des symboles de l'identité des Knicks grâce à son énergie, son engagement défensif et sa capacité à accomplir les tâches les moins valorisées.

Lors de la saison 2025-2026, il a compilé 12 points, 7,4 rebonds, 4,8 passes décisives et 1,1 interception de moyenne en 66 matchs, tout en affichant 50,8 % de réussite au tir et un record personnel de 41,3 % à trois points.

Si cette tendance se confirme, Josh Hart renforcerait encore un peu plus son image de joueur prêt à privilégier les ambitions collectives plutôt que son intérêt financier.

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