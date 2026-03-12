Lors d’un podcast, Jalen Brunson et Josh Hart ont évoqué la possibilité de représenter la Jamaïque et l’Allemagne en compétitions FIBA alors qu'ils ont déjà joué avec Team USA.

Et si deux stars des New York Knicks changeaient de sélection nationale à l’avenir ? Lors d’un épisode récent du Roommates Show, Jalen Brunson et Josh Hart ont évoqué la possibilité de représenter d’autres pays dans les compétitions FIBA.

Les deux joueurs avaient pourtant déjà porté les couleurs de Team USA lors de la Coupe du monde 2023, terminée à la quatrième place.

La discussion a commencé lorsque Hart a évoqué ses origines allemandes.

Hart : « Vous savez que j’ai des origines allemandes ? Je pourrais essayer d’obtenir la citoyenneté allemande pour jouer avec la sélection. »

Jose Alvarado, invité de l’épisode, a alors interpelé Brunson.

Alvarado : « Et toi, qu’est-ce que tu vas faire ? Tu vas le laisser jouer pour l’Allemagne ? »

Brunson : « S’il veut, oui. »

Alvarado : « Et toi, tu joues pour Team USA ? »

Brunson : « Je ne sais pas. Je pourrais jouer ailleurs. »

Son coéquipier a alors suggéré une option.

Hart : « Tu peux jouer avec la Jamaïque. »

Brunson possède en effet des racines jamaïcaines par ses grands-parents maternels, même s’il ne possède pas encore de passeport du pays.

Hart : « Ils lui donneront s’il veut jouer. »

Alvarado : « Oui, ils feraient n’importe quoi pour l’avoir avec ce maillot. Tu penses que ce serait bien si tu jouais pour eux ? »

Brunson : « Oui, je pense que ce serait pas mal. »

Hart a ensuite relancé la discussion sur sa propre idée.

Hart : « Je peux jouer pour l’Allemagne. Dennis [Schröder], Franz, Mo Wagner, moi. »

Brunson : « Il est allemand à 12,5 %. »

Hart : « 12,5 % allemand. »

Attention tout de même. Selon les règles de la FIBA, changer de sélection nationale après avoir joué pour Team USA n’est pas simple.

Dans le cas de Josh Hart, représenter l’Allemagne serait quasiment impossible. Le pays étant déjà une grande nation du basket international, un changement de nationalité sportive serait très difficile à valider.

La situation est différente pour Brunson. La Jamaïque étant considérée comme un programme en développement, il pourrait théoriquement obtenir une dérogation pour rejoindre la sélection.

Ces dernières années, la fédération jamaïcaine tente justement d’attirer plusieurs joueurs NBA. La sélection compte déjà Nick Richards et Josh Minott, et espère convaincre d’autres talents comme Norman Powell, Ausar Thompson ou Amen Thompson.

Si Jalen Brunson décidait un jour de rejoindre ce projet, la Jamaïque pourrait rapidement devenir l’une des équipes les plus intrigantes du basket international.

